06 февраля 2024

Пермский маслозавод засудил детский лагерь из-за долгов за молоко

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие супермаркета «Перекресток». Екатеринбург, продуктовый магазин, молоко, молочная продукция
Детский лагерь задолжал предприятию за молочную продукцию Фото:

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Нытвенского маслозавода, который требовал взыскать с детского оздоровительного лагеря «Огонек ПМ» более 180 тысяч рублей. В эту сумму вошли долг и неустойка по договору поставки предприятием молочных продуктов.

«Арбитражный суд Пермского края решил взыскать с ООО «Детский оздоровительный лагерь «Огонек ПМ» в пользу ООО «Маслозавод Нытвенский» задолженности по договору поставки от 24 апреля 2023 года. Размер долга — 172 998 рублей, а также неустойка в размере 11 590 рублей и расходы по уплате госпошлины в размере 3 287 рублей», — сообщается в картотеке суда.

ООО «Маслозавод Нытвенский» является одним из крупнейших предприятий молочной переработки Пермского края. Завод выпускает питьевое молоко, творог, ряженку, сметану и другую продукцию под собственными брендами. Детский лагерь «Огонек ПМ» находится в деревне Малый Буртым Пермского муниципального округа. В августе 2023 года лагерь был закрыт по решению суда из-за нарушения требований пожарной безопасности. Оздоровительному учреждению пришлось вернуть родителям детей деньги за путевки.

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Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Нытвенского маслозавода, который требовал взыскать с детского оздоровительного лагеря «Огонек ПМ» более 180 тысяч рублей. В эту сумму вошли долг и неустойка по договору поставки предприятием молочных продуктов. «Арбитражный суд Пермского края решил взыскать с ООО «Детский оздоровительный лагерь «Огонек ПМ» в пользу ООО «Маслозавод Нытвенский» задолженности по договору поставки от 24 апреля 2023 года. Размер долга — 172 998 рублей, а также неустойка в размере 11 590 рублей и расходы по уплате госпошлины в размере 3 287 рублей», — сообщается в картотеке суда. ООО «Маслозавод Нытвенский» является одним из крупнейших предприятий молочной переработки Пермского края. Завод выпускает питьевое молоко, творог, ряженку, сметану и другую продукцию под собственными брендами. Детский лагерь «Огонек ПМ» находится в деревне Малый Буртым Пермского муниципального округа. В августе 2023 года лагерь был закрыт по решению суда из-за нарушения требований пожарной безопасности. Оздоровительному учреждению пришлось вернуть родителям детей деньги за путевки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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