В Пермском крае закрыли детский лагерь по решению суда

16 августа 2023 в 12:38 Размер текста - 17 +

Смена должна была начаться 17 августа Фото: Анна Майорова © URA.RU Пермский районный суд остановил деятельность детского лагеря «Огонек ПМ». Пятая смена должна была начаться с 17 августа, но ее отменили. «Отменен заезд детей в лагерь „Огонек ПМ“ на пятую смену с 17 августа. В соответствии с определением Пермского районного суда деятельность по организации отдыха и оздоровления детей приостановлена», — сказано в группе Пермского муниципального района в соцсети «ВКонтакте». По плану пятая смена должна была начаться с 15 августа, но затем заезд перенесли на 17 августа. Чтобы вернуть деньги за путевки, администрация района просит обращаться в офис лагеря. Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае закрыли лагерь «Восток». Об отмене смены стало известно накануне заезда в лагерь.

Пермский районный суд остановил деятельность детского лагеря «Огонек ПМ». Пятая смена должна была начаться с 17 августа, но ее отменили. «Отменен заезд детей в лагерь „Огонек ПМ“ на пятую смену с 17 августа. В соответствии с определением Пермского районного суда деятельность по организации отдыха и оздоровления детей приостановлена», — сказано в группе Пермского муниципального района в соцсети «ВКонтакте». По плану пятая смена должна была начаться с 15 августа, но затем заезд перенесли на 17 августа. Чтобы вернуть деньги за путевки, администрация района просит обращаться в офис лагеря. Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае закрыли лагерь «Восток». Об отмене смены стало известно накануне заезда в лагерь.