В Пермском крае закрыли детский лагерь по решению суда

Пермский районный суд остановил деятельность детского лагеря «Огонек ПМ». Пятая смена должна была начаться с 17 августа, но ее отменили.
«Отменен заезд детей в лагерь „Огонек ПМ“ на пятую смену с 17 августа. В соответствии с определением Пермского районного суда деятельность по организации отдыха и оздоровления детей приостановлена», — сказано в группе Пермского муниципального района в соцсети «ВКонтакте».
По плану пятая смена должна была начаться с 15 августа, но затем заезд перенесли на 17 августа. Чтобы вернуть деньги за путевки, администрация района просит обращаться в офис лагеря.
Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае закрыли лагерь «Восток». Об отмене смены стало известно накануне заезда в лагерь.
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