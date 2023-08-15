15 августа 2023

В Пермском крае закрыли детский лагерь по решению суда

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Подготовка к летней оздоровительной кампании в загородном лагере «Зарница». Свердловская область, Березовский, отряд, кровать, летний лагерь, детский лагерь, летние каникулы, спальня, загородный лагерь, оздоровительный лагерь
Смена должна была начаться 17 августа Фото:

Пермский районный суд остановил деятельность детского лагеря «Огонек ПМ». Пятая смена должна была начаться с 17 августа, но ее отменили.

«Отменен заезд детей в лагерь „Огонек ПМ“ на пятую смену с 17 августа. В соответствии с определением Пермского районного суда деятельность по организации отдыха и оздоровления детей приостановлена», — сказано в группе Пермского муниципального района в соцсети «ВКонтакте».

По плану пятая смена должна была начаться с 15 августа, но затем заезд перенесли на 17 августа. Чтобы вернуть деньги за путевки, администрация района просит обращаться в офис лагеря.

Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае закрыли лагерь «Восток». Об отмене смены стало известно накануне заезда в лагерь.

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Пермский районный суд остановил деятельность детского лагеря «Огонек ПМ». Пятая смена должна была начаться с 17 августа, но ее отменили. «Отменен заезд детей в лагерь „Огонек ПМ“ на пятую смену с 17 августа. В соответствии с определением Пермского районного суда деятельность по организации отдыха и оздоровления детей приостановлена», — сказано в группе Пермского муниципального района в соцсети «ВКонтакте». По плану пятая смена должна была начаться с 15 августа, но затем заезд перенесли на 17 августа. Чтобы вернуть деньги за путевки, администрация района просит обращаться в офис лагеря. Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае закрыли лагерь «Восток». Об отмене смены стало известно накануне заезда в лагерь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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