Пожар произошел на парковке в Москве, погиб человек. Фото

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Последствия пожара на Ленинградском вокзале. Москва , пожарная машина, мчс россии, пожарные в касках
Сейчас устанавливаются причины пожара на московской парковке Фото:

На Волжском бульваре в Москве произошел пожар на парковке. В результате происшествия погиб человек, сообщили в столичной прокуратуре.

«На многоярусной парковке на Волжском бульваре произошло возгорание. В результате пожара есть погибший», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале.

Уточняется, что сейчас устанавливаются причины пожара. Проверка инцидента находится на контроле Кузьминской межрайонной прокуратуры.

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На Волжском бульваре в Москве произошел пожар на парковке. В результате происшествия погиб человек, сообщили в столичной прокуратуре. «На многоярусной парковке на Волжском бульваре произошло возгорание. В результате пожара есть погибший», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Уточняется, что сейчас устанавливаются причины пожара. Проверка инцидента находится на контроле Кузьминской межрайонной прокуратуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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