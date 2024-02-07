Сейчас устанавливаются причины пожара на московской парковке
На Волжском бульваре в Москве произошел пожар на парковке. В результате происшествия погиб человек, сообщили в столичной прокуратуре.
«На многоярусной парковке на Волжском бульваре произошло возгорание. В результате пожара есть погибший», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале.
Уточняется, что сейчас устанавливаются причины пожара. Проверка инцидента находится на контроле Кузьминской межрайонной прокуратуры.
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