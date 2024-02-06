Военнослужащий из Тарко-Сале (ЯНАО) с позывным «Балу» был награжден медалью «За Отвагу», вручение которой состоялось в зоне специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщил ветеран боевых действий Алексей Шевцов.
«Бойцу с позывным „Балу“ вручили медаль „За Отвагу“ прямо в зоне спецоперации. Ребята из дивизии перехватили награду, а то ее хотели направить в военкомат в Тарко-Сале, где живет военнослужащий. Он раньше служил в пограничных войсках, теперь защищает Родину на передовой», — рассказал Алексей Шевцов корреспонденту агентства.
Шевцов принимал участие в выполнении боевых задач спецоперации, в зоне СВО известен под позывным «Шива». За мужество и героизм награжден медалью «За храбрость» II степени.
Боец из Тарко-Сале с позывным «Балу» получил медаль «За Отвагу»
Фото: страница Алексея Шевцова, Вк — https://vk.com/yamalactivist?from=search&w=wall598801235_2811%2Fall
Военнослужащий из Тарко-Сале (ЯНАО) с позывным «Балу» был награжден медалью «За Отвагу», вручение которой состоялось в зоне специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщил ветеран боевых действий Алексей Шевцов. «Бойцу с позывным „Балу“ вручили медаль „За Отвагу“ прямо в зоне спецоперации. Ребята из дивизии перехватили награду, а то ее хотели направить в военкомат в Тарко-Сале, где живет военнослужащий. Он раньше служил в пограничных войсках, теперь защищает Родину на передовой», — рассказал Алексей Шевцов корреспонденту агентства. Шевцов принимал участие в выполнении боевых задач спецоперации, в зоне СВО известен под позывным «Шива». За мужество и героизм награжден медалью «За храбрость» II степени.