06 февраля 2024

Военнослужащему из ЯНАО вручили медаль на передовой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Штурмовик СВО Александр Григоренко. Пермь, медаль за отвагу, боевая награда
Военнослужащий с позывным «Балу» из Тарко-Сале получил медаль «За Отвагу» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий из Тарко-Сале (ЯНАО) с позывным «Балу» был награжден медалью «За Отвагу», вручение которой состоялось в зоне специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщил ветеран боевых действий Алексей Шевцов.

«Бойцу с позывным „Балу“ вручили медаль „За Отвагу“ прямо в зоне спецоперации. Ребята из дивизии перехватили награду, а то ее хотели направить в военкомат в Тарко-Сале, где живет военнослужащий. Он раньше служил в пограничных войсках, теперь защищает Родину на передовой», — рассказал Алексей Шевцов корреспонденту агентства.

Шевцов принимал участие в выполнении боевых задач спецоперации, в зоне СВО известен под позывным «Шива». За мужество и героизм награжден медалью «За храбрость» II степени.

Боец из Тарко-Сале с позывным «Балу» получил медаль «За Отвагу»
Боец из Тарко-Сале с позывным «Балу» получил медаль «За Отвагу»
Фото:

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Военнослужащий из Тарко-Сале (ЯНАО) с позывным «Балу» был награжден медалью «За Отвагу», вручение которой состоялось в зоне специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщил ветеран боевых действий Алексей Шевцов. «Бойцу с позывным „Балу“ вручили медаль „За Отвагу“ прямо в зоне спецоперации. Ребята из дивизии перехватили награду, а то ее хотели направить в военкомат в Тарко-Сале, где живет военнослужащий. Он раньше служил в пограничных войсках, теперь защищает Родину на передовой», — рассказал Алексей Шевцов корреспонденту агентства. Шевцов принимал участие в выполнении боевых задач спецоперации, в зоне СВО известен под позывным «Шива». За мужество и героизм награжден медалью «За храбрость» II степени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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