В Курганскую область не пропустили десятки лошадей

Через российско-казахстанскую границу, расположенную на территории Курганской области, не пропустили 23 лошади, который перевозили в Киргизию. Об этом сообщается на официальном сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
«На российско-казахстанском участке границы в ППУ-1 „Петухово“ на 464 км трассы Иртыш (Курганская область) был остановлен автомобиль, следовавший из Республики Башкортостан в Республику Киргизия. В машине без документов перевозили 23 лошадей, предназначенных для убоя», — указано на сайте Россельхознадзора.
Сообщается, что при проверке документов сотрудники пограничного пункта нашли нарушения, так как ветеринарный сертификат был выписан на хозяйство, которое не состоит в специальном реестре Таможенного союза. Это означает, что фермерство не может вывозить животных из России в соседние государства. По информации с сайта Россельхознадзора, с перевозчиком провели разъяснительную беседу. Машины с десятками лошадей отправлены обратно в Республику Башкортостан.
Ранее URA.RU писало, что на курганской границе в Казахстан не пропустили конину. На госгранице не пропустили автомобиль, перевозивший 80 килограммов мяса. Причиной стало нарушение при составлении необходимых документов.
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