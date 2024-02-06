06 февраля 2024

В Курганскую область не пропустили десятки лошадей

© Служба новостей «URA.RU»
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Микрорайон Зайково. Курган, лошадь, лошади, табун лошадей, зайково, мкр зайково
Лошадей, который перевозили через курганскую границу, вернули в Башкортостан Фото:

Через российско-казахстанскую границу, расположенную на территории Курганской области, не пропустили 23 лошади, который перевозили в Киргизию. Об этом сообщается на официальном сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«На российско-казахстанском участке границы в ППУ-1 „Петухово“ на 464 км трассы Иртыш (Курганская область) был остановлен автомобиль, следовавший из Республики Башкортостан в Республику Киргизия. В машине без документов перевозили 23 лошадей, предназначенных для убоя», — указано на сайте Россельхознадзора.

Сообщается, что при проверке документов сотрудники пограничного пункта нашли нарушения, так как ветеринарный сертификат был выписан на хозяйство, которое не состоит в специальном реестре Таможенного союза. Это означает, что фермерство не может вывозить животных из России в соседние государства. По информации с сайта Россельхознадзора, с перевозчиком провели разъяснительную беседу. Машины с десятками лошадей отправлены обратно в Республику Башкортостан.

Ранее URA.RU писало, что на курганской границе в Казахстан не пропустили конину. На госгранице не пропустили автомобиль, перевозивший 80 килограммов мяса. Причиной стало нарушение при составлении необходимых документов.

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Через российско-казахстанскую границу, расположенную на территории Курганской области, не пропустили 23 лошади, который перевозили в Киргизию. Об этом сообщается на официальном сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «На российско-казахстанском участке границы в ППУ-1 „Петухово“ на 464 км трассы Иртыш (Курганская область) был остановлен автомобиль, следовавший из Республики Башкортостан в Республику Киргизия. В машине без документов перевозили 23 лошадей, предназначенных для убоя», — указано на сайте Россельхознадзора. Сообщается, что при проверке документов сотрудники пограничного пункта нашли нарушения, так как ветеринарный сертификат был выписан на хозяйство, которое не состоит в специальном реестре Таможенного союза. Это означает, что фермерство не может вывозить животных из России в соседние государства. По информации с сайта Россельхознадзора, с перевозчиком провели разъяснительную беседу. Машины с десятками лошадей отправлены обратно в Республику Башкортостан. Ранее URA.RU писало, что на курганской границе в Казахстан не пропустили конину. На госгранице не пропустили автомобиль, перевозивший 80 килограммов мяса. Причиной стало нарушение при составлении необходимых документов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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