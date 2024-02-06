06 февраля 2024

В ЯНАО вырос спрос на высший и средний менеджмент

Hh.ru: на Ямале на 9% вырос спрос на менеджеров среднего и высшего звена
© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на менеджеров вырос на 54% по сравнению с прошлым годом Фото:

В ЯНАО существенно вырос спрос на вакансии управленцев среднего и высшего звена. Об этом URA.RU сообщили на платформе онлайн-рекрутинга hh.ru.

«В январе в ЯНАО было открыто 3,5 тысячи вакансий, что на 9% превышает показатели за аналогичный период 2023 года. Ощутимее всего увеличилось число вакансий в сфере „Высший и средний менеджмент“: по сравнению с предыдущим годом — на 54%», — рассказали аналитики hh.ru.

Рост вакансий также отмечен в сфере инвестиций, консалтинга (+30%), гостиничного обслуживания и туризма (+29%), домашнего и обслуживающего персонала (+28%), логистики и транспорта (+23%). По числу вакансий, к которым снизился интерес лидируют медицина и фармацевтика (-55%), обеспечение безопасности (-52%) и образование (-46%).

Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО увеличилось число соискателей на работу. С начала года в округе было зафиксировано более десяти тысяч вакансий.

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В ЯНАО существенно вырос спрос на вакансии управленцев среднего и высшего звена. Об этом URA.RU сообщили на платформе онлайн-рекрутинга hh.ru. «В январе в ЯНАО было открыто 3,5 тысячи вакансий, что на 9% превышает показатели за аналогичный период 2023 года. Ощутимее всего увеличилось число вакансий в сфере „Высший и средний менеджмент“: по сравнению с предыдущим годом — на 54%», — рассказали аналитики hh.ru. Рост вакансий также отмечен в сфере инвестиций, консалтинга (+30%), гостиничного обслуживания и туризма (+29%), домашнего и обслуживающего персонала (+28%), логистики и транспорта (+23%). По числу вакансий, к которым снизился интерес лидируют медицина и фармацевтика (-55%), обеспечение безопасности (-52%) и образование (-46%). Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО увеличилось число соискателей на работу. С начала года в округе было зафиксировано более десяти тысяч вакансий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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