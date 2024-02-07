Дефицит бюджета РФ за январь составил 308 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Пермь , деньги, пять тысяч, рубли
Доходы за январь выше, чем в прошлом году за аналогичный период на 76%, уточнили в Минфин РФ Фото:

Дефицит бюджета за январь этого года предварительно составляет 308 миллиардов рублей. Это примерно о,2,% ВВП страны. Об этом рассказали в Минфин РФ.

«Объем доходов федерального бюджета в январе 2024 года составил 2 396 млрд рублей. <…> Объем расходов <…> составил 2 704 млрд рублей», — уточнили в министерстве. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства. Соответственно, исходя из этих данных, дефицит бюджета составил 308 миллиардов рублей. В Минфине также отметили, что доход по сравнению с прошлым годом аналогичного периода увеличен более, чем на 76%. При этом расходы ниже практически на 13%.

По итогам 2023 года отмечалось, что дефицит российского бюджета за 10 месяцев уменьшился на 185 миллиардов рублей. Эксперты отмечали, что бюджеты страны помог несырьевой экспорт.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дефицит бюджета за январь этого года предварительно составляет 308 миллиардов рублей. Это примерно о,2,% ВВП страны. Об этом рассказали в Минфин РФ. «Объем доходов федерального бюджета в январе 2024 года составил 2 396 млрд рублей. <…> Объем расходов <…> составил 2 704 млрд рублей», — уточнили в министерстве. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства. Соответственно, исходя из этих данных, дефицит бюджета составил 308 миллиардов рублей. В Минфине также отметили, что доход по сравнению с прошлым годом аналогичного периода увеличен более, чем на 76%. При этом расходы ниже практически на 13%. По итогам 2023 года отмечалось, что дефицит российского бюджета за 10 месяцев уменьшился на 185 миллиардов рублей. Эксперты отмечали, что бюджеты страны помог несырьевой экспорт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...