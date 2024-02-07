Дефицит бюджета РФ за январь составил 308 млрд рублей

Дефицит бюджета за январь этого года предварительно составляет 308 миллиардов рублей. Это примерно о,2,% ВВП страны. Об этом рассказали в Минфин РФ.
«Объем доходов федерального бюджета в январе 2024 года составил 2 396 млрд рублей. <…> Объем расходов <…> составил 2 704 млрд рублей», — уточнили в министерстве. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства. Соответственно, исходя из этих данных, дефицит бюджета составил 308 миллиардов рублей. В Минфине также отметили, что доход по сравнению с прошлым годом аналогичного периода увеличен более, чем на 76%. При этом расходы ниже практически на 13%.
По итогам 2023 года отмечалось, что дефицит российского бюджета за 10 месяцев уменьшился на 185 миллиардов рублей. Эксперты отмечали, что бюджеты страны помог несырьевой экспорт.
Дефицит бюджета за январь этого года предварительно составляет 308 миллиардов рублей. Это примерно о,2,% ВВП страны. Об этом рассказали в Минфин РФ. «Объем доходов федерального бюджета в январе 2024 года составил 2 396 млрд рублей. <…> Объем расходов <…> составил 2 704 млрд рублей», — уточнили в министерстве. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства. Соответственно, исходя из этих данных, дефицит бюджета составил 308 миллиардов рублей. В Минфине также отметили, что доход по сравнению с прошлым годом аналогичного периода увеличен более, чем на 76%. При этом расходы ниже практически на 13%. По итогам 2023 года отмечалось, что дефицит российского бюджета за 10 месяцев уменьшился на 185 миллиардов рублей. Эксперты отмечали, что бюджеты страны помог несырьевой экспорт.