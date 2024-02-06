Как свердловчанин убил парализованную жену

В Первоуральске (Свердловская область) 40-летний мужчина зарезал 41-летнюю супругу, а потом покончил с собой. Об этом URA.RU рассказал собеседник, близкий к семье, пожелавший остаться анонимным.
«В ту ночь он взял нож и зарезал супругу, а потом убил и себя. Их нашел старший сын, который решил проверить родителей», — пояснил источник.
У погибших осталось двое детей — 14 и 20 лет. Они находятся у бабушки. В момент трагедии они тоже были у нее, добавил собеседник.
Трагедия произошла в ночь на 4 февраля на Прокатчиков в Первоуральске. По неофициальной версии, погибшая девушка имела заболевание и была парализована. Младший ребенок думает, что родители погибли в автокатастрофе. В свердловском СК пока воздерживаются от комментариев по теме.
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