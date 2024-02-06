06 февраля 2024

Как свердловчанин убил парализованную жену

Свердловчанин зарезал парализованную жену и убил себя
© Служба новостей «URA.RU»
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Трагедия произошла в минувшее воскресенье (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Свердловчанин убил парализованную жену и покончил с собой

В Первоуральске (Свердловская область) 40-летний мужчина зарезал 41-летнюю супругу, а потом покончил с собой. Об этом URA.RU рассказал собеседник, близкий к семье, пожелавший остаться анонимным.

«В ту ночь он взял нож и зарезал супругу, а потом убил и себя. Их нашел старший сын, который решил проверить родителей», — пояснил источник.

У погибших осталось двое детей — 14 и 20 лет. Они находятся у бабушки. В момент трагедии они тоже были у нее, добавил собеседник.

Трагедия произошла в ночь на 4 февраля на Прокатчиков в Первоуральске. По неофициальной версии, погибшая девушка имела заболевание и была парализована. Младший ребенок думает, что родители погибли в автокатастрофе. В свердловском СК пока воздерживаются от комментариев по теме.

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В Первоуральске (Свердловская область) 40-летний мужчина зарезал 41-летнюю супругу, а потом покончил с собой. Об этом URA.RU рассказал собеседник, близкий к семье, пожелавший остаться анонимным. «В ту ночь он взял нож и зарезал супругу, а потом убил и себя. Их нашел старший сын, который решил проверить родителей», — пояснил источник. У погибших осталось двое детей — 14 и 20 лет. Они находятся у бабушки. В момент трагедии они тоже были у нее, добавил собеседник. Трагедия произошла в ночь на 4 февраля на Прокатчиков в Первоуральске. По неофициальной версии, погибшая девушка имела заболевание и была парализована. Младший ребенок думает, что родители погибли в автокатастрофе. В свердловском СК пока воздерживаются от комментариев по теме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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