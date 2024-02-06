Как свердловчанин убил парализованную жену

Свердловчанин зарезал парализованную жену и убил себя

07 февраля 2024 в 13:11 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла в минувшее воскресенье (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Свердловчанин убил парализованную жену и покончил с собой В Первоуральске (Свердловская область) 40-летний мужчина зарезал 41-летнюю супругу, а потом покончил с собой. Об этом URA.RU рассказал собеседник, близкий к семье, пожелавший остаться анонимным. «В ту ночь он взял нож и зарезал супругу, а потом убил и себя. Их нашел старший сын, который решил проверить родителей», — пояснил источник. У погибших осталось двое детей — 14 и 20 лет. Они находятся у бабушки. В момент трагедии они тоже были у нее, добавил собеседник. Трагедия произошла в ночь на 4 февраля на Прокатчиков в Первоуральске. По неофициальной версии, погибшая девушка имела заболевание и была парализована. Младший ребенок думает, что родители погибли в автокатастрофе. В свердловском СК пока воздерживаются от комментариев по теме.

В Первоуральске (Свердловская область) 40-летний мужчина зарезал 41-летнюю супругу, а потом покончил с собой. Об этом URA.RU рассказал собеседник, близкий к семье, пожелавший остаться анонимным. «В ту ночь он взял нож и зарезал супругу, а потом убил и себя. Их нашел старший сын, который решил проверить родителей», — пояснил источник. У погибших осталось двое детей — 14 и 20 лет. Они находятся у бабушки. В момент трагедии они тоже были у нее, добавил собеседник. Трагедия произошла в ночь на 4 февраля на Прокатчиков в Первоуральске. По неофициальной версии, погибшая девушка имела заболевание и была парализована. Младший ребенок думает, что родители погибли в автокатастрофе. В свердловском СК пока воздерживаются от комментариев по теме.