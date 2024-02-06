06 февраля 2024

Мальчик, у которого отец убил парализованную мать, думает, что родители погибли в ДТП

От мальчика скрывают детали смерти родителей после убийства и суицида в семье
© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, оцепление, скр, место происшествия
Обстоятельства смерти супругов устанавливает СК Фото:
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Свердловчанин убил парализованную жену и покончил с собой

Младший сын родителей, которые скончались в Первоуральске (Свердловская область), не знает, как они умерли. По словам его друга, мальчик думает, что родители погибли, попав в аварию.

«Трагедия произошла в ночь на воскресенье. Мальчик думает, что его родители попали в ДТП и погибли. Близкие не рассказывают ему о случившемся», — сказал URA.RU знакомый подростка.

Старшему сыну погибших около 20 лет. Младшему — 14. Трагедия, по словам источников URA.RU, произошла в ночь на 4 февраля. По предварительным данным, 40-летний мужчина убил парализованную жену, а потом покончил с собой. В СУ СК по Свердловской области пока не комментируют ЧП.

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Младший сын родителей, которые скончались в Первоуральске (Свердловская область), не знает, как они умерли. По словам его друга, мальчик думает, что родители погибли, попав в аварию. «Трагедия произошла в ночь на воскресенье. Мальчик думает, что его родители попали в ДТП и погибли. Близкие не рассказывают ему о случившемся», — сказал URA.RU знакомый подростка. Старшему сыну погибших около 20 лет. Младшему — 14. Трагедия, по словам источников URA.RU, произошла в ночь на 4 февраля. По предварительным данным, 40-летний мужчина убил парализованную жену, а потом покончил с собой. В СУ СК по Свердловской области пока не комментируют ЧП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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