Мальчик, у которого отец убил парализованную мать, думает, что родители погибли в ДТП

Младший сын родителей, которые скончались в Первоуральске (Свердловская область), не знает, как они умерли. По словам его друга, мальчик думает, что родители погибли, попав в аварию.
«Трагедия произошла в ночь на воскресенье. Мальчик думает, что его родители попали в ДТП и погибли. Близкие не рассказывают ему о случившемся», — сказал URA.RU знакомый подростка.
Старшему сыну погибших около 20 лет. Младшему — 14. Трагедия, по словам источников URA.RU, произошла в ночь на 4 февраля. По предварительным данным, 40-летний мужчина убил парализованную жену, а потом покончил с собой. В СУ СК по Свердловской области пока не комментируют ЧП.
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