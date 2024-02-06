Губернатор ХМАО Наталья Комарова пригласила россиянок рожать в Югру. Она сделала это заявление во время трансляции пленарной сессии «Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства», которую проводит на выставке «Россия» на ВДНХ заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
«Приезжайте к нам рожать. Это неплохо получится, мы побеспокоимся о вас», — пригласила россиянок губернатор Комарова в ХМАО.
Комарова рассказала о системе медицинских и перинатальных центров в ХМАО, которые занимаются сопровождением семьи от планирования зачатия и до родов. Югра вошла в пятерку регионов с наименьшей детской смертностью и в десятку — по рождаемости. Региону удалось снизить детскую смертность на 1,2%.
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