06 февраля 2024

Губернатор Комарова пригласила россиянок рожать в ХМАО. Видео

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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, комарова наталья
Губернатор Наталья Комарова рассказала на ВДНХ об уникальной системе планирования беременности и родов в Югре Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова пригласила россиянок рожать в Югру. Она сделала это заявление во время трансляции пленарной сессии «Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства», которую проводит на выставке «Россия» на ВДНХ заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

«Приезжайте к нам рожать. Это неплохо получится, мы побеспокоимся о вас», — пригласила россиянок губернатор Комарова в ХМАО.

Комарова рассказала о системе медицинских и перинатальных центров в ХМАО, которые занимаются сопровождением семьи от планирования зачатия и до родов. Югра вошла в пятерку регионов с наименьшей детской смертностью и в десятку — по рождаемости. Региону удалось снизить детскую смертность на 1,2%.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова пригласила россиянок рожать в Югру. Она сделала это заявление во время трансляции пленарной сессии «Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства», которую проводит на выставке «Россия» на ВДНХ заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. «Приезжайте к нам рожать. Это неплохо получится, мы побеспокоимся о вас», — пригласила россиянок губернатор Комарова в ХМАО. Комарова рассказала о системе медицинских и перинатальных центров в ХМАО, которые занимаются сопровождением семьи от планирования зачатия и до родов. Югра вошла в пятерку регионов с наименьшей детской смертностью и в десятку — по рождаемости. Региону удалось снизить детскую смертность на 1,2%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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