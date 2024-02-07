Американский журналист Такер Карслон подшутил над журналистом РИА Новостей, когда тот спросил, записано ли уже интервью зарубежного журналиста с президентом РФ Владимиром Путиным. Карлсон притворился, что не понял вопроса и смеясь начал зеркально отражать вопрос, но уже в адрес российского собеседника.
«Готово уже интервью <…> с Владимиром Путиным?», — спросил журналист РИА Новостей у Карлсона. Тот сначала недоуменно поинтересовался, что тот имеет в виду. Затем Такер начал смеяться и уточнил: «а мы делаем интервью?». Далее иностранный журналист спросил, какое издание представляет корреспондент РИА Новостей и получив ответ, заявил, что идет выпить кофе. В дальнейшем он уехал.
Такер Карлсон сейчас находится в Москве. В Россию он прибыл несколько дней назад. Спустя время журналист озвучил, что приехал ради интервью с Владимиром Путиным. Причем есть версия, что оно уже записано.
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