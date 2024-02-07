Карлсон подколол российского журналиста за вопрос про интервью с Путиным. Видео

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Такер Карлсон ушел от ответа по поводу записанного интервью с Владимиром Путиным Фото:

Американский журналист Такер Карслон подшутил над журналистом РИА Новостей, когда тот спросил, записано ли уже интервью зарубежного журналиста с президентом РФ Владимиром Путиным. Карлсон притворился, что не понял вопроса и смеясь начал зеркально отражать вопрос, но уже в адрес российского собеседника.

«Готово уже интервью <…> с Владимиром Путиным?», — спросил журналист РИА Новостей у Карлсона. Тот сначала недоуменно поинтересовался, что тот имеет в виду. Затем Такер начал смеяться и уточнил: «а мы делаем интервью?». Далее иностранный журналист спросил, какое издание представляет корреспондент РИА Новостей и получив ответ, заявил, что идет выпить кофе. В дальнейшем он уехал.

Такер Карлсон сейчас находится в Москве. В Россию он прибыл несколько дней назад. Спустя время журналист озвучил, что приехал ради интервью с Владимиром Путиным. Причем есть версия, что оно уже записано.

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Американский журналист Такер Карслон подшутил над журналистом РИА Новостей, когда тот спросил, записано ли уже интервью зарубежного журналиста с президентом РФ Владимиром Путиным. Карлсон притворился, что не понял вопроса и смеясь начал зеркально отражать вопрос, но уже в адрес российского собеседника. «Готово уже интервью <…> с Владимиром Путиным?», — спросил журналист РИА Новостей у Карлсона. Тот сначала недоуменно поинтересовался, что тот имеет в виду. Затем Такер начал смеяться и уточнил: «а мы делаем интервью?». Далее иностранный журналист спросил, какое издание представляет корреспондент РИА Новостей и получив ответ, заявил, что идет выпить кофе. В дальнейшем он уехал. Такер Карлсон сейчас находится в Москве. В Россию он прибыл несколько дней назад. Спустя время журналист озвучил, что приехал ради интервью с Владимиром Путиным. Причем есть версия, что оно уже записано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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