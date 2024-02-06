В Курганской области за год число вакансий выросло на 17%

07 февраля 2024 в 13:36 Размер текста - 17 +

Курганские работодатели стали чаще искать сотрудников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На курганском рынке вакансий за январь 2024 года число объявлений о поиске сотрудников выросло на 17% по сравнению с 2023 годом. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили эксперты сервиса по поиску работы HeadHunter. «В январе в Курганской области было открыто 3,8 тысяч вакансий, что на 17% превышает показатели за аналогичный период 2023 года. Ощутимее всего увеличилось число вакансий в сфере „Административный персонал“: по сравнению с предыдущим годом — в 2 раза. В пятерку вошли: „Управление персоналом“ (+89%), „Искусство, развлечения, массмедиа“ (+86%), „Маркетинг, реклама, PR“ (+83%), „Автобизнес“ (+79%)», — рассказали URA.RU аналитики. Между тем, за этот же период 2024 года заметен отток предложений в профессиональной области. Так на 52% сократилось число вакансий в сфере медицины и фармацевтики, на 38% — в сфере спорта, фитнеса и салонах красоты, на 25% — в области «Безопасности» и на 11% — в информационных технологиях. При этом, легче всего устроиться в сферу медицины, так как на одну вакансию приходится 0,9 резюме. Низкая конкуренция за вакантные места наблюдается и в таких областях, как «Автобизнес» (1,1), «Розничная торговля» и «Рабочий персонал» (1,7 в каждой), «Производство» и «Строительство» (по 1,8), а также «Продажи, обслуживание клиентов» (1,9). Параллельно с ростом числа вакансий, выросла и зарплата. Так работодатели наиболее большую оплату труда предлагают административному персоналу — у них доходы выросли на 76%. У IT-специалистов зарплата выросла на 48%, у домашнего обслуживающего персонала — на 47%, а у работников из сферы туризма и гостиничного бизнеса — на 46%. Аналитики также рассказали, что в Курганской области на 24% выросла средняя зарплата. На январь она составила 46 400 рублей. Ранее URA.RU писало, что курганцам назвали самые высокооплачиваемые профессии. В регионе больше всех получают инженеры, стоматологи и дальнобойщики. Также аналитики назвали самые редкие специальности, на которые курганские работодатели ищут сотрудников. Среди них осветитель в театре и испытатель на герметичность. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На курганском рынке вакансий за январь 2024 года число объявлений о поиске сотрудников выросло на 17% по сравнению с 2023 годом. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили эксперты сервиса по поиску работы HeadHunter. «В январе в Курганской области было открыто 3,8 тысяч вакансий, что на 17% превышает показатели за аналогичный период 2023 года. Ощутимее всего увеличилось число вакансий в сфере „Административный персонал“: по сравнению с предыдущим годом — в 2 раза. В пятерку вошли: „Управление персоналом“ (+89%), „Искусство, развлечения, массмедиа“ (+86%), „Маркетинг, реклама, PR“ (+83%), „Автобизнес“ (+79%)», — рассказали URA.RU аналитики. Между тем, за этот же период 2024 года заметен отток предложений в профессиональной области. Так на 52% сократилось число вакансий в сфере медицины и фармацевтики, на 38% — в сфере спорта, фитнеса и салонах красоты, на 25% — в области «Безопасности» и на 11% — в информационных технологиях. При этом, легче всего устроиться в сферу медицины, так как на одну вакансию приходится 0,9 резюме. Низкая конкуренция за вакантные места наблюдается и в таких областях, как «Автобизнес» (1,1), «Розничная торговля» и «Рабочий персонал» (1,7 в каждой), «Производство» и «Строительство» (по 1,8), а также «Продажи, обслуживание клиентов» (1,9). Параллельно с ростом числа вакансий, выросла и зарплата. Так работодатели наиболее большую оплату труда предлагают административному персоналу — у них доходы выросли на 76%. У IT-специалистов зарплата выросла на 48%, у домашнего обслуживающего персонала — на 47%, а у работников из сферы туризма и гостиничного бизнеса — на 46%. Аналитики также рассказали, что в Курганской области на 24% выросла средняя зарплата. На январь она составила 46 400 рублей. Ранее URA.RU писало, что курганцам назвали самые высокооплачиваемые профессии. В регионе больше всех получают инженеры, стоматологи и дальнобойщики. Также аналитики назвали самые редкие специальности, на которые курганские работодатели ищут сотрудников. Среди них осветитель в театре и испытатель на герметичность.