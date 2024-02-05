05 февраля 2024

В Кургане ищут осветителя в театре и других специалистов на редкие профессии

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганский театр ищет работника со светом Фото:

В феврале в Кургане появились необычные вакансии, среди которых осветитель в театре и испытатель на герметичность. Аналитики сервиса «Авито Работа» сообщили корреспонденту URA.RU о том, какие еще редкие профессии ищут работодатели региона.

«Осветитель в театре. Эта профессия требует не только технического склада ума, но и творческого вдохновения. Сотрудник будет монтировать и настраивать осветительное оборудование на сцене и в зрительном зале, управлять им на репетициях, спектаклях и концертах согласно световой партитуре, участвовать в гастрольных поездках. Зарплата осветителя составит от 30 000 до 50 000 рублей», — рассказали URA.RU эксперты.

Сообщается, что в Кургане также ищут сотрудника на должность испытателя на герметичность. В таком работнике нуждается предприятие по производству оборудования для нефтегазовой отрасли. Соискателю предлагают зарплату на данной должности в 50 000 рублей. Также в Кургане ищут продавца-рыболова в специализированный магазин. При этом, соискателю нужно иметь опыт в сфере продаж не менее одного года. Среди требований работодатель установил, что сотрудник также должен быть увлечен рыбалкой и хорошо разбираться в снастях, прикорме и наживках. Зарплата для продавца-рыболова указана от 40 000 до 75 000 тысяч рублей.

Среди необычных вакансий также находится истопник-заготовщик дров. Такое объявление выставила производственная компания, которая ищет сотрудника с навыками владения бензопилой. За смену истопника ожидает оплата от 1 300 до 1 800 рублей. В рейтинг необычных вакансий попал и инструктор веревочного парка. Работодатель указал, что от соискателя ожидают хорошую физическую подготовку, образование техника и аналогичный стаж работы (особенно учитывается опыт работы спасателем). Работа предстоит под открытым небом и графиком 5/2. Работодатель обещает зарплату от 42 000 рублей в месяц.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области самыми высокооплачиваемыми специальностями стали инженеры, дальнобойщики и стоматологи. Диапазон зарплат у указанных профессий составил от 100 000 до 200 000 рублей.

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В феврале в Кургане появились необычные вакансии, среди которых осветитель в театре и испытатель на герметичность. Аналитики сервиса «Авито Работа» сообщили корреспонденту URA.RU о том, какие еще редкие профессии ищут работодатели региона. «Осветитель в театре. Эта профессия требует не только технического склада ума, но и творческого вдохновения. Сотрудник будет монтировать и настраивать осветительное оборудование на сцене и в зрительном зале, управлять им на репетициях, спектаклях и концертах согласно световой партитуре, участвовать в гастрольных поездках. Зарплата осветителя составит от 30 000 до 50 000 рублей», — рассказали URA.RU эксперты. Сообщается, что в Кургане также ищут сотрудника на должность испытателя на герметичность. В таком работнике нуждается предприятие по производству оборудования для нефтегазовой отрасли. Соискателю предлагают зарплату на данной должности в 50 000 рублей. Также в Кургане ищут продавца-рыболова в специализированный магазин. При этом, соискателю нужно иметь опыт в сфере продаж не менее одного года. Среди требований работодатель установил, что сотрудник также должен быть увлечен рыбалкой и хорошо разбираться в снастях, прикорме и наживках. Зарплата для продавца-рыболова указана от 40 000 до 75 000 тысяч рублей. Среди необычных вакансий также находится истопник-заготовщик дров. Такое объявление выставила производственная компания, которая ищет сотрудника с навыками владения бензопилой. За смену истопника ожидает оплата от 1 300 до 1 800 рублей. В рейтинг необычных вакансий попал и инструктор веревочного парка. Работодатель указал, что от соискателя ожидают хорошую физическую подготовку, образование техника и аналогичный стаж работы (особенно учитывается опыт работы спасателем). Работа предстоит под открытым небом и графиком 5/2. Работодатель обещает зарплату от 42 000 рублей в месяц. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области самыми высокооплачиваемыми специальностями стали инженеры, дальнобойщики и стоматологи. Диапазон зарплат у указанных профессий составил от 100 000 до 200 000 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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