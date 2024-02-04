Курганцам назвали самые высокооплачиваемые профессии

В Курганской области больше всех получают инженеры, стоматологи и дальнобойщики

05 февраля 2024 в 11:40 Размер текста - 17 +

Самыми высокооплачиваемыми профессиями стали инженеры, стоматологи и дальнобойщики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области самыми высокооплачиваемыми специальностями стали инженеры, дальнобойщики и стоматологи. О том, какие еще профессии имеют самые большие доходы в регионе, корреспонденту URA.RU сообщили специалисты «Авито Работа». «Инженеру по гарантии на заводе предлагают зарплату 100 000 рублей в месяц. Предприятие также оформит специалисту полис ДМС и будет компенсировать расходы на питание в ведомственной столовой. От кандидата на место требуются высшее или средне-техническое образование, уверенные знания основ автоэлектрики», — рассказали URA.RU аналитики. Сообщается, что водителям-дальнобойщикам обещают зарплату от 160 000 до 200 000 рублей. Для данной профессии нудны водители СЕ. В качестве рабочего транспорта работодатель предлагает грузовой автомобиль Sitrak. Также высокий доход у управляющего. Для администратора местной пиццерии рассчитана зарплата до 120 000 рублей. Перед началом работы сотруднику необходимо пройти обучение в позициях кассира, пиццамейкера и менеджера смены. Между тем, в рейтинг высокооплачиваемых профессий попал врач-стоматолог. Зарплату для данной специальности начинается от 200 000 рублей. Этот доход предлагают в одной из клиник Кургана. В вакансии отмечено, что претендовать на должность могут кандидаты без опыта, а также соискатели старше 45 лет. Высокооплачиваемой специальностью также стал машинист крана. Работодатель предлагает оплату от 90 000 до 120 000 рублей. Соискатель должен иметь удостоверение крановщика и профильный стаж не менее одного года. Однако работодатель готов принять на стажировку и начинающего сотрудника, не успевшего пока получить опыт по профессии. Ранее URA.RU писало курганские работодатели стали чаще привлекать временных сотрудников. В регионе значительно вырос спрос на сотрудников, желающих работать с частичной занятостью. Показатель за год увеличился на 44%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области самыми высокооплачиваемыми специальностями стали инженеры, дальнобойщики и стоматологи. О том, какие еще профессии имеют самые большие доходы в регионе, корреспонденту URA.RU сообщили специалисты «Авито Работа». «Инженеру по гарантии на заводе предлагают зарплату 100 000 рублей в месяц. Предприятие также оформит специалисту полис ДМС и будет компенсировать расходы на питание в ведомственной столовой. От кандидата на место требуются высшее или средне-техническое образование, уверенные знания основ автоэлектрики», — рассказали URA.RU аналитики. Сообщается, что водителям-дальнобойщикам обещают зарплату от 160 000 до 200 000 рублей. Для данной профессии нудны водители СЕ. В качестве рабочего транспорта работодатель предлагает грузовой автомобиль Sitrak. Также высокий доход у управляющего. Для администратора местной пиццерии рассчитана зарплата до 120 000 рублей. Перед началом работы сотруднику необходимо пройти обучение в позициях кассира, пиццамейкера и менеджера смены. Между тем, в рейтинг высокооплачиваемых профессий попал врач-стоматолог. Зарплату для данной специальности начинается от 200 000 рублей. Этот доход предлагают в одной из клиник Кургана. В вакансии отмечено, что претендовать на должность могут кандидаты без опыта, а также соискатели старше 45 лет. Высокооплачиваемой специальностью также стал машинист крана. Работодатель предлагает оплату от 90 000 до 120 000 рублей. Соискатель должен иметь удостоверение крановщика и профильный стаж не менее одного года. Однако работодатель готов принять на стажировку и начинающего сотрудника, не успевшего пока получить опыт по профессии. Ранее URA.RU писало курганские работодатели стали чаще привлекать временных сотрудников. В регионе значительно вырос спрос на сотрудников, желающих работать с частичной занятостью. Показатель за год увеличился на 44%.