Челябинцы накопили на счетах в банках 642 миллиарда рублей

Челябинцы увеличили накопления на вкладах в банках Фото: Алексей Гущин © URA.RU

На банковских счетах жителей Челябинской области по состоянию на 1 января хранится 642 млрд рублей. Как уточнили в пресс-службе челябинского отделения Банка России, это на 15,6% больше, чем в 2023 году.

«На 1 января 2024 года объем депозитов жителей региона в рублях достиг 642 млрд рублей. Это на 15,6% больше, чем годом ранее. В сумме не учтены средства на счетах эскроу», — отметили в Банке России.

Основную часть средств жители предпочли сберегать в рублях. На долю депозитов в национальной валюте к началу года приходилось 96% суммы всех вкладов. В валютах других стран челябинцы накопили 30 млрд рублей.

Данные десяти крупнейших банков, кто привлекает наибольший объем средств, максимальная процентная ставка составила 14,9% годовых. Это на 6,9% меньше показателя годовой давности. Тренд стал следствием роста ключевой станки Банка России.

«С 1 февраля этого года банки обязаны за пять дней информировать клиентов об окончании срока вкладов. Это поможет человеку вовремя принять решение по накоплениям: переоформить вклад, либо закрыть его», — рассказала управляющая отделением Елена Федина.

Руководитель добавила, что такие уведомления бесплатны. Поступают они по тем каналам, которые клиент выбрал сам при заключении договора с банком. Федина напомнила, что все вклады застрахованы на сумму в 1,4 млн рублей.