Генпрокуратура добилась ареста акций и имущества группы ЧЭМК

До решения суда имущественный комплекс и ценные бумаги промышленной группы ЧЭМК останутся под арестом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Генпрокуратура потребовала вернуть в собственность государства акции АО «Серовский завод ферросплавов», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и АО «Кузнецкие ферросплавы», уже арестованные в рамках обеспечительных мер. Соответствующий иск подан к АО «Компания Эталон» (материнская компания группы ЧЭМК), а также Юрию и Людмиле Антиповым. Как заявили URA.RU 7 февраля в пресс-службе ЧЭМК, компания полностью готова к взаимодействию с надзорным органом в рамках правового поля.

Как следует из материалов дела, которое рассматривает Арбитражный суд Свердловской области, арест распространяется на ценные бумаги, а также движимое и недвижимое имущество предприятий. Руководству предприятий запрещено принимать решения по выплате или невыплате дивидендов и сделки с имуществом. Также запрещено вносить изменения в реестр акционеров и в ЕГРЮЛ в части ликвидации, смены структуры их органов управления. Исключение сделано для средств, нужных для обеспечения производственной деятельности, кредитных и лизинговых платежей, выплат зарплаты, налогов и соцвзносов.

«Мы всегда готовы взаимодействовать с представителями Генеральной прокуратуры РФ в правовом поле, полностью соблюдая российское законодательство. И не сомневаемся в итоговом торжестве Закона», — заявили URA.RU в пресс-службе компании.

Летом 2023 года АО «Урало-Сибирская металлургическая компания» (УСМК) завершила реорганизацию в форме присоединения к АО «Компания Эталон» (Челябинск). Активы группы (АО «ЧЭМК», АО «Серовский завод ферросплавов» (Свердловская область), ООО «Катав-Ивановский литейный завод» (Челябинская область, производство машин и оборудования для металлургии), ООО «Метагломерат» (Челябинская область, добыча и обогащение железной руды), а также АО «Кузнецкие ферросплавы» (Кемеровская область)) перешли к АО «Эталон», учрежденному в ноябре 2022 года.