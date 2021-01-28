Челябинские олигархи завершили раздел бизнеса

Александр Аристов взял под контроль активы «Арианта» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинские олигархи Аристов и Антипов делят бизнес

Челябинские бизнесмены Александр Аристов и Юрий Антипов завершили юридическую процедуру по разделу совместных фирм. Под контроль Аристова перешел последний актив, который был в общей собственности с Антиповым. Речь идет о фирме «Кубань-Вино» с винодельческим заводом в Тамани (Краснодарский край).

Согласно сервису СБИС, из состава учредителей «Кубань-Вино» вышла «Урало-Сибирская металлургическая компания» (УСМК), которая теперь принадлежит семье Антиповым. Собственником «Кубань-Вино» стала группа компаний (ГК) «Ариант» дочери и зятя Аристова. Ранее под контроль ГК перешли Центр пищевой индустрии «Ариант» и одноименная агрофирма. В состав ГК «Ариант» также входит агрофирма «Южная» с виноградниками в Тамани.

Семье Антиповых достались металлургические активы — завод «Метагломерат» в Кусинском районе, Катав-Ивановский литейный завод (УСМК) и Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК). «Юридические процедуры завершены», — подтвердили URA.RU в пресс-службе ГК «Ариант». В пресс-службе ЧЭМК от комментариев воздержались. В общей собственности Аристова и Антипова остается недвижимость, уже выставленная на продажу.

Аристов и Антипов начали совместный бизнес в 1990-х годах, создав одну из самых влиятельных в регионе бизнес-империй. Весной 2020 года было объявлено о разделе активов. Процесс раздела повлиял на участие бизнесменов в жизни Челябинска. Антипов стал вкладываться в проекты для горожан. На средства ЧЭМК построен современный каток, появилась детская школа дзюдо. Аристов выделил миллиард рублей на строительство нового кафедрального собора в Челябинске.