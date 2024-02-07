За минувшую ночь из челябинска вывезли около 30 тысяч кубометров снега. Для координации действий дорожных рабочих создан штаб. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.
«Природа продолжает нас испытывать на прочность: за последние сутки выпало 22 мм осадков, ожидается еще 25 мм. Утром прошел штаб с главами районов и дорожными подрядчиками, за ночь было вывезено около 30 тысяч кубометров снега», — уточнила Котова.
По данным Котовой, на дорогах каждого района техника сформирована в колонны, ведется прометание дорог. На дорогах города работает более 300 единиц техники и более 500 рабочих. Следующий штаб намечен на 17:00.
Непогода накрыла Челябинскую область с 6 февраля, 7 февраля из-за обильных осадков в виде мокрого снега, метели и ветра были перекрыты некоторые автомобильные дороги.
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