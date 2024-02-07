Мэр Котова: за ночь из Челябинска вывезли 30 тысяч кубометров снега. Видео

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Наталья Котова на объезде районов города, контролирует уборку снега на дорогах и тротуарах. Челябинск, улица труда, котова наталья
Наталья Котова сообщила о работе штаба по очистке Челябинска от снега Фото:

За минувшую ночь из челябинска вывезли около 30 тысяч кубометров снега. Для координации действий дорожных рабочих создан штаб. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

«Природа продолжает нас испытывать на прочность: за последние сутки выпало 22 мм осадков, ожидается еще 25 мм. Утром прошел штаб с главами районов и дорожными подрядчиками, за ночь было вывезено около 30 тысяч кубометров снега», — уточнила Котова.

По данным Котовой, на дорогах каждого района техника сформирована в колонны, ведется прометание дорог. На дорогах города работает более 300 единиц техники и более 500 рабочих. Следующий штаб намечен на 17:00.

Непогода накрыла Челябинскую область с 6 февраля, 7 февраля из-за обильных осадков в виде мокрого снега, метели и ветра были перекрыты некоторые автомобильные дороги.

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За минувшую ночь из челябинска вывезли около 30 тысяч кубометров снега. Для координации действий дорожных рабочих создан штаб. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. «Природа продолжает нас испытывать на прочность: за последние сутки выпало 22 мм осадков, ожидается еще 25 мм. Утром прошел штаб с главами районов и дорожными подрядчиками, за ночь было вывезено около 30 тысяч кубометров снега», — уточнила Котова. По данным Котовой, на дорогах каждого района техника сформирована в колонны, ведется прометание дорог. На дорогах города работает более 300 единиц техники и более 500 рабочих. Следующий штаб намечен на 17:00. Непогода накрыла Челябинскую область с 6 февраля, 7 февраля из-за обильных осадков в виде мокрого снега, метели и ветра были перекрыты некоторые автомобильные дороги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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