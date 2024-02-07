Мэр Котова: за ночь из Челябинска вывезли 30 тысяч кубометров снега. Видео

07 февраля 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

Наталья Котова сообщила о работе штаба по очистке Челябинска от снега Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За минувшую ночь из челябинска вывезли около 30 тысяч кубометров снега. Для координации действий дорожных рабочих создан штаб. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. «Природа продолжает нас испытывать на прочность: за последние сутки выпало 22 мм осадков, ожидается еще 25 мм. Утром прошел штаб с главами районов и дорожными подрядчиками, за ночь было вывезено около 30 тысяч кубометров снега», — уточнила Котова. По данным Котовой, на дорогах каждого района техника сформирована в колонны, ведется прометание дорог. На дорогах города работает более 300 единиц техники и более 500 рабочих. Следующий штаб намечен на 17:00. Непогода накрыла Челябинскую область с 6 февраля, 7 февраля из-за обильных осадков в виде мокрого снега, метели и ветра были перекрыты некоторые автомобильные дороги.

За минувшую ночь из челябинска вывезли около 30 тысяч кубометров снега. Для координации действий дорожных рабочих создан штаб. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. «Природа продолжает нас испытывать на прочность: за последние сутки выпало 22 мм осадков, ожидается еще 25 мм. Утром прошел штаб с главами районов и дорожными подрядчиками, за ночь было вывезено около 30 тысяч кубометров снега», — уточнила Котова. По данным Котовой, на дорогах каждого района техника сформирована в колонны, ведется прометание дорог. На дорогах города работает более 300 единиц техники и более 500 рабочих. Следующий штаб намечен на 17:00. Непогода накрыла Челябинскую область с 6 февраля, 7 февраля из-за обильных осадков в виде мокрого снега, метели и ветра были перекрыты некоторые автомобильные дороги.