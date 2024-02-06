06 февраля 2024

В Челябинской области перекрыли дороги из-за снежной бури

В Челябинской области перекрыли дороги из-за снегопада
© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд по строительству дорог с Кожевниковым Николаем. Челябинск, знак, движение запрещено, кирпич
Ограничения продлятся до шести часов вечера Фото:

В Челябинской области 7 февраля перекрыли некоторые автомобильные дороги из-за снежного бурана. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного миндортранса.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями (обильные осадки в виде снега, мокрого снега, сильный ветер, метели) ограничивается движение по следующим дорогам регионального значения: Павловский — Айдырлинский Оренбургской области, Бреды — Синий Шихан, Кизильское — Бреды — Мариинский — граница Казахстана км 57 — км 130. Ограничения вводятся 11:00 до 18:00», — сообщили URA.RU в пресс-службе миндортранса региона.

Там отметили, что данные участки закрыли для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов, пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси. То есть, водители смогут проехать по ним на личном автомобиле.

Снегопад начался в Челябинской области в ночь на 7 февраля. Из-за него в аэропортах уже несколько раз переносили вылеты в Москву, Санкт-Петербург, Минеральные воды. Также осадки повлияли на вывоз мусора из дворов: мусоровозы застревают в снежной каше.

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В Челябинской области 7 февраля перекрыли некоторые автомобильные дороги из-за снежного бурана. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного миндортранса. «В связи с неблагоприятными метеоусловиями (обильные осадки в виде снега, мокрого снега, сильный ветер, метели) ограничивается движение по следующим дорогам регионального значения: Павловский — Айдырлинский Оренбургской области, Бреды — Синий Шихан, Кизильское — Бреды — Мариинский — граница Казахстана км 57 — км 130. Ограничения вводятся 11:00 до 18:00», — сообщили URA.RU в пресс-службе миндортранса региона. Там отметили, что данные участки закрыли для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов, пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси. То есть, водители смогут проехать по ним на личном автомобиле. Снегопад начался в Челябинской области в ночь на 7 февраля. Из-за него в аэропортах уже несколько раз переносили вылеты в Москву, Санкт-Петербург, Минеральные воды. Также осадки повлияли на вывоз мусора из дворов: мусоровозы застревают в снежной каше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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