Общество Транспорт В Челябинской области перекрыли дороги из-за снежной бури В Челябинской области перекрыли дороги из-за снегопада 07 февраля 2024 в 12:18 Размер текста - 17 + Ограничения продлятся до шести часов вечера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области 7 февраля перекрыли некоторые автомобильные дороги из-за снежного бурана. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного миндортранса. «В связи с неблагоприятными метеоусловиями (обильные осадки в виде снега, мокрого снега, сильный ветер, метели) ограничивается движение по следующим дорогам регионального значения: Павловский — Айдырлинский Оренбургской области, Бреды — Синий Шихан, Кизильское — Бреды — Мариинский — граница Казахстана км 57 — км 130. Ограничения вводятся 11:00 до 18:00», — сообщили URA.RU в пресс-службе миндортранса региона. Там отметили, что данные участки закрыли для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов, пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси. То есть, водители смогут проехать по ним на личном автомобиле. Снегопад начался в Челябинской области в ночь на 7 февраля. Из-за него в аэропортах уже несколько раз переносили вылеты в Москву, Санкт-Петербург, Минеральные воды. Также осадки повлияли на вывоз мусора из дворов: мусоровозы застревают в снежной каше. В Челябинской области 7 февраля перекрыли некоторые автомобильные дороги из-за снежного бурана. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного миндортранса. «В связи с неблагоприятными метеоусловиями (обильные осадки в виде снега, мокрого снега, сильный ветер, метели) ограничивается движение по следующим дорогам регионального значения: Павловский — Айдырлинский Оренбургской области, Бреды — Синий Шихан, Кизильское — Бреды — Мариинский — граница Казахстана км 57 — км 130. Ограничения вводятся 11:00 до 18:00», — сообщили URA.RU в пресс-службе миндортранса региона. Там отметили, что данные участки закрыли для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов, пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси. То есть, водители смогут проехать по ним на личном автомобиле. Снегопад начался в Челябинской области в ночь на 7 февраля. Из-за него в аэропортах уже несколько раз переносили вылеты в Москву, Санкт-Петербург, Минеральные воды. Также осадки повлияли на вывоз мусора из дворов: мусоровозы застревают в снежной каше. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям