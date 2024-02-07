СК раскрыл подробности убийства свердловчанином парализованной жены

Следователи СКР в рамках уголовного дела устанавливают обстоятельства смерти семейной пары в Первоуральске (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.
«По предварительным данным, мужчина убил свою супругу, после чего свел счеты с жизнью. При осмотре места происшествия признаков нахождения в квартире в момент случившегося каких-либо иных лиц не установлено», — говорится в сообщении. Следственным отделом по городу Первоуральск возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
ЧП произошло на Прокатчиков в Первоуральске. У семейной пары осталось двое детей, младший думает, что родители попали в ДТП. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU.
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