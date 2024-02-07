СК раскрыл подробности убийства свердловчанином парализованной жены

СК возбудил уголовное дело после убийства свердловчанином парализованной жены
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего вице- губернатора Сергея Пугина. Курган, следственный комитет, следователь, следственное управление курганской области
Следственным отделом Первоуральска возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство) Фото:
новость из сюжета
Свердловчанин убил парализованную жену и покончил с собой

Следователи СКР в рамках уголовного дела устанавливают обстоятельства смерти семейной пары в Первоуральске (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.

«По предварительным данным, мужчина убил свою супругу, после чего свел счеты с жизнью. При осмотре места происшествия признаков нахождения в квартире в момент случившегося каких-либо иных лиц не установлено», — говорится в сообщении. Следственным отделом по городу Первоуральск возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

ЧП произошло на Прокатчиков в Первоуральске. У семейной пары осталось двое детей, младший думает, что родители попали в ДТП. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU.

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Следователи СКР в рамках уголовного дела устанавливают обстоятельства смерти семейной пары в Первоуральске (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области. «По предварительным данным, мужчина убил свою супругу, после чего свел счеты с жизнью. При осмотре места происшествия признаков нахождения в квартире в момент случившегося каких-либо иных лиц не установлено», — говорится в сообщении. Следственным отделом по городу Первоуральск возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). ЧП произошло на Прокатчиков в Первоуральске. У семейной пары осталось двое детей, младший думает, что родители попали в ДТП. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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