Мальчик из Миасса, отправивший на СВО генератор, получил подарок с фронта

Участник СВО приехал в Миасс (Челябинская область), чтобы вручить шестилетнему мальчику подарок. Таким образом бойцы поблагодарили мальчика за неравнодушие.
«Шестилетний мальчик по имени Марк мечтает стать рыбаком и долгое время копил подаренные ему и заработанные добрыми делами деньги, чтобы купить лодку. Но, узнав от взрослых, что у военных на передовой нет розеток и электричества, из-за чего они не могут общаться с родными по телефону, решил вместо этого сделать военным подарок. Ребенок отдал накопленные деньги на покупку генератора для фронта. Генератор, который купил Марк вместе со своим папой, прибыл в зону СВО в канун Нового года», — сообщает издание «Миасский рабочий».
Кроме генератора шестилетний Марк передал на фронт сладкий новогодний подарок и письмо. Прочитав письмо, военные записали и отправили мальчику видео с благодарностью. Кроме того, они решили сделать ответный подарок. В начале февраля один из бойцов приехал в Миасс и встретился с Марком и его родителями.
Военнослужащий от имени всей роты поблагодарил мальчика и вручил ему сертификат в магазин. На сертификат Марк сможет купить не только лодку, но и на другие рыбацкие принадлежности. Кроме того, бойцы подарили мальчику детский квадрокоптер.
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