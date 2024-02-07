Мальчик из Миасса, отправивший на СВО генератор, получил подарок с фронта

07 февраля 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

Благодаря генератору, бойцы могут зарядить телефоны и связаться с родными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Участник СВО приехал в Миасс (Челябинская область), чтобы вручить шестилетнему мальчику подарок. Таким образом бойцы поблагодарили мальчика за неравнодушие. «Шестилетний мальчик по имени Марк мечтает стать рыбаком и долгое время копил подаренные ему и заработанные добрыми делами деньги, чтобы купить лодку. Но, узнав от взрослых, что у военных на передовой нет розеток и электричества, из-за чего они не могут общаться с родными по телефону, решил вместо этого сделать военным подарок. Ребенок отдал накопленные деньги на покупку генератора для фронта. Генератор, который купил Марк вместе со своим папой, прибыл в зону СВО в канун Нового года», — сообщает издание «Миасский рабочий». Кроме генератора шестилетний Марк передал на фронт сладкий новогодний подарок и письмо. Прочитав письмо, военные записали и отправили мальчику видео с благодарностью. Кроме того, они решили сделать ответный подарок. В начале февраля один из бойцов приехал в Миасс и встретился с Марком и его родителями. Военнослужащий от имени всей роты поблагодарил мальчика и вручил ему сертификат в магазин. На сертификат Марк сможет купить не только лодку, но и на другие рыбацкие принадлежности. Кроме того, бойцы подарили мальчику детский квадрокоптер.

Участник СВО приехал в Миасс (Челябинская область), чтобы вручить шестилетнему мальчику подарок. Таким образом бойцы поблагодарили мальчика за неравнодушие. «Шестилетний мальчик по имени Марк мечтает стать рыбаком и долгое время копил подаренные ему и заработанные добрыми делами деньги, чтобы купить лодку. Но, узнав от взрослых, что у военных на передовой нет розеток и электричества, из-за чего они не могут общаться с родными по телефону, решил вместо этого сделать военным подарок. Ребенок отдал накопленные деньги на покупку генератора для фронта. Генератор, который купил Марк вместе со своим папой, прибыл в зону СВО в канун Нового года», — сообщает издание «Миасский рабочий». Кроме генератора шестилетний Марк передал на фронт сладкий новогодний подарок и письмо. Прочитав письмо, военные записали и отправили мальчику видео с благодарностью. Кроме того, они решили сделать ответный подарок. В начале февраля один из бойцов приехал в Миасс и встретился с Марком и его родителями. Военнослужащий от имени всей роты поблагодарил мальчика и вручил ему сертификат в магазин. На сертификат Марк сможет купить не только лодку, но и на другие рыбацкие принадлежности. Кроме того, бойцы подарили мальчику детский квадрокоптер.