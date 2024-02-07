Мальчик из Миасса, отправивший на СВО генератор, получил подарок с фронта

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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, генератор
Благодаря генератору, бойцы могут зарядить телефоны и связаться с родными Фото:

Участник СВО приехал в Миасс (Челябинская область), чтобы вручить шестилетнему мальчику подарок. Таким образом бойцы поблагодарили мальчика за неравнодушие.

«Шестилетний мальчик по имени Марк мечтает стать рыбаком и долгое время копил подаренные ему и заработанные добрыми делами деньги, чтобы купить лодку. Но, узнав от взрослых, что у военных на передовой нет розеток и электричества, из-за чего они не могут общаться с родными по телефону, решил вместо этого сделать военным подарок. Ребенок отдал накопленные деньги на покупку генератора для фронта. Генератор, который купил Марк вместе со своим папой, прибыл в зону СВО в канун Нового года», — сообщает издание «Миасский рабочий».

Кроме генератора шестилетний Марк передал на фронт сладкий новогодний подарок и письмо. Прочитав письмо, военные записали и отправили мальчику видео с благодарностью. Кроме того, они решили сделать ответный подарок. В начале февраля один из бойцов приехал в Миасс и встретился с Марком и его родителями.

Военнослужащий от имени всей роты поблагодарил мальчика и вручил ему сертификат в магазин. На сертификат Марк сможет купить не только лодку, но и на другие рыбацкие принадлежности. Кроме того, бойцы подарили мальчику детский квадрокоптер.

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Участник СВО приехал в Миасс (Челябинская область), чтобы вручить шестилетнему мальчику подарок. Таким образом бойцы поблагодарили мальчика за неравнодушие. «Шестилетний мальчик по имени Марк мечтает стать рыбаком и долгое время копил подаренные ему и заработанные добрыми делами деньги, чтобы купить лодку. Но, узнав от взрослых, что у военных на передовой нет розеток и электричества, из-за чего они не могут общаться с родными по телефону, решил вместо этого сделать военным подарок. Ребенок отдал накопленные деньги на покупку генератора для фронта. Генератор, который купил Марк вместе со своим папой, прибыл в зону СВО в канун Нового года», — сообщает издание «Миасский рабочий». Кроме генератора шестилетний Марк передал на фронт сладкий новогодний подарок и письмо. Прочитав письмо, военные записали и отправили мальчику видео с благодарностью. Кроме того, они решили сделать ответный подарок. В начале февраля один из бойцов приехал в Миасс и встретился с Марком и его родителями. Военнослужащий от имени всей роты поблагодарил мальчика и вручил ему сертификат в магазин. На сертификат Марк сможет купить не только лодку, но и на другие рыбацкие принадлежности. Кроме того, бойцы подарили мальчику детский квадрокоптер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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