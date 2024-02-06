В Тюмени откроют театральный центр

Новый объект появится в заречной части города
В Тюмени в Зареке откроют новый театральный центр. Об этом сообщили в администрации города. Однако сроки строительства объекта неизвестны.
«В районе ул. Широтная — ул. Монтажников размещение театрального центра не запланировано. Генеральным планом города предусмотрен подобный объект в заречной части города. В настоящее время говорить о сроках реализации проекта рано», — рассказали в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на месте молодежного театрального центра «Космос» построят новую школу. Также в этом районе планируется разместить досуговый центр. Объекты выполнят в едином архитектурном ансамбле.
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