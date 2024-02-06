06 февраля 2024

В Тюмени откроют театральный центр

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое здание школы №80. Екатеринбург, зрительный зал, актовый зал, кресла, пустой зал
Новый объект появится в заречной части города Фото:

В Тюмени в Зареке откроют новый театральный центр. Об этом сообщили в администрации города. Однако сроки строительства объекта неизвестны.

«В районе ул. Широтная — ул. Монтажников размещение театрального центра не запланировано. Генеральным планом города предусмотрен подобный объект в заречной части города. В настоящее время говорить о сроках реализации проекта рано», — рассказали в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на месте молодежного театрального центра «Космос» построят новую школу. Также в этом районе планируется разместить досуговый центр. Объекты выполнят в едином архитектурном ансамбле.

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В Тюмени в Зареке откроют новый театральный центр. Об этом сообщили в администрации города. Однако сроки строительства объекта неизвестны. «В районе ул. Широтная — ул. Монтажников размещение театрального центра не запланировано. Генеральным планом города предусмотрен подобный объект в заречной части города. В настоящее время говорить о сроках реализации проекта рано», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на месте молодежного театрального центра «Космос» построят новую школу. Также в этом районе планируется разместить досуговый центр. Объекты выполнят в едином архитектурном ансамбле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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