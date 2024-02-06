В Тюмени откроют театральный центр

07 февраля 2024 в 15:18 Размер текста - 17 +

Новый объект появится в заречной части города Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени в Зареке откроют новый театральный центр. Об этом сообщили в администрации города. Однако сроки строительства объекта неизвестны. «В районе ул. Широтная — ул. Монтажников размещение театрального центра не запланировано. Генеральным планом города предусмотрен подобный объект в заречной части города. В настоящее время говорить о сроках реализации проекта рано», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на месте молодежного театрального центра «Космос» построят новую школу. Также в этом районе планируется разместить досуговый центр. Объекты выполнят в едином архитектурном ансамбле.

В Тюмени в Зареке откроют новый театральный центр. Об этом сообщили в администрации города. Однако сроки строительства объекта неизвестны. «В районе ул. Широтная — ул. Монтажников размещение театрального центра не запланировано. Генеральным планом города предусмотрен подобный объект в заречной части города. В настоящее время говорить о сроках реализации проекта рано», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на месте молодежного театрального центра «Космос» построят новую школу. Также в этом районе планируется разместить досуговый центр. Объекты выполнят в едином архитектурном ансамбле.