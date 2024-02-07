Песков раскрыл, состоялось ли интервью Карлсона с Путиным

Дмитрий Песков (на фото) подтвердил интервью Такера Карлсона и Владимира Путина
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что интервью американского журналиста Такера Карлсона с российским лидером состоялось. До этого сам иностранный корреспондент объявил, что интервью будет. Карлсон опубликует интервью тогда, когда посчитает нужным, отметил Песков.
«Да, могу подтвердить, [интервью] состоялось», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь также добавил, что каждый сможет составить свое собственное впечатление, когда разговор с Путиным выйдет. В настоящий момент интервью готовится.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.