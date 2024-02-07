Песков раскрыл, состоялось ли интервью Карлсона с Путиным

Песков подтвердил интервью Карлсона и Путина
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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков (на фото) подтвердил интервью Такера Карлсона и Владимира Путина Фото:

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что интервью американского журналиста Такера Карлсона с российским лидером состоялось. До этого сам иностранный корреспондент объявил, что интервью будет. Карлсон опубликует интервью тогда, когда посчитает нужным, отметил Песков.

«Да, могу подтвердить, [интервью] состоялось», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь также добавил, что каждый сможет составить свое собственное впечатление, когда разговор с Путиным выйдет. В настоящий момент интервью готовится.

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что интервью американского журналиста Такера Карлсона с российским лидером состоялось. До этого сам иностранный корреспондент объявил, что интервью будет. Карлсон опубликует интервью тогда, когда посчитает нужным, отметил Песков. «Да, могу подтвердить, [интервью] состоялось», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь также добавил, что каждый сможет составить свое собственное впечатление, когда разговор с Путиным выйдет. В настоящий момент интервью готовится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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