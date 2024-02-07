Авито: челябинские загородные дома подорожали на 14% за три месяца

Цена загородного дома на данный момент в среднем по региону составляет 2 млн рублей Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В Челябинской области в четвертом квартале 2023 года по сравнению с третьим загородная недвижимость подорожала на 14%. Цена загородного дома на данный момент составляет 2 млн рублей. При этом объем предложения также снизился на 13%, сообщили в пресс-службе Авито Недвижимости.

«По итогам четвертого квартала 2023 года средняя стоимость покупки загородных объектов в Челябинской области выросла на 14%, объем предложения загородной недвижимости сократился на 13% в сравнении с третьим кварталом. При этом средний ценник на данный момент равен 2 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.

Как объяснил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин, в Челябинске, как и в других городах России, ситуацию на рынке «остужают» растущие цены и ухудшающиеся условия по ипотеке. В большинстве регионов спрос и предложение сократились не только за три месяца, что можно объяснить сезонными моментами, но и год к году.

Самые доступные загородные дома по итогам четвертого квартала 2023 года расположены в Кировской области — здесь в среднем за объект нужно заплатить 800 тысяч рублей. Также в топ-5 регионов вошли Ульяновская, Смоленская области (по 1,1 млн рублей), Алтайский край и Брянская область (по 1,25 млн рублей). Самые высокие цены — в Московской (9,9 млн рублей в среднем), Ленинградской области и Дагестане (8 млн рублей).

В целом по России, за три последних месяца 2023 года цены на загородную недвижимость выросли во всех городах РФ. Меньше всего загородные дома подорожали в Калининградской области (+5%), Краснодарском крае (+6%), Кировской и Ленинградской областях, а также в Крыму (+7%). В пересчете на квадратные метры цены тоже росли в большинстве локаций.

В Челябинской области в четвертом квартале 2023 года по сравнению с третьим загородная недвижимость подорожала на 14% Инфогрифика: пресс-служба «Авито Недвижимость»