Бывший советник председателя Законодательного собрания ЯНАО Алексей Ардышев решил попробовать себя в роли женского психолога. Мероприятие с его участием анонсировано на странице ямальского женского клуба в социальной сети.
«Дорогие дамы, мы приглашаем вас на новый формат встреч — „завтрак с психологом“. В компании профессиональных психологов, Алексея Ардышева и Ольги Василенко, вы проведете уютное утро, сможете высказать свои мысли и тревоги, задать волнующие вопросы», — сообщается в анонсе к мероприятию в группе «Женский бизнес-клуб 89» в социальной сети «ВКонтакте».
На психологическом сайте «B17.ru» размещена его анкета. В ней сообщается, что Ардышев имеет высшее психологическое образование и обладает навыком гипнотехник, с помощью которых он помогает избавиться от эмоционального выгорания.
До назначения советником председателя Заксобрания ЯНАО Ардышев был замдиректора департамента внутренней политики, советником губернатора, замглавы Ноябрьска и главой аппарата Заксобрания. По данным инсайдеров URA.RU, быстрая смена постов происходила из-за его неуживчивого характера.
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