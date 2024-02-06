06 февраля 2024

Экс-советник спикера Заксобрания ЯНАО пробует себя в роли женского психолога. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Георгий Амусин, председатель федерации психологов Свердловской области. Екатеринбург, ноутбук, амусин георгий
Алексей Ардышев решил поработать с женской аудиторией (фото из архива) Фото:

Бывший советник председателя Законодательного собрания ЯНАО Алексей Ардышев решил попробовать себя в роли женского психолога. Мероприятие с его участием анонсировано на странице ямальского женского клуба в социальной сети.

«Дорогие дамы, мы приглашаем вас на новый формат встреч — „завтрак с психологом“. В компании профессиональных психологов, Алексея Ардышева и Ольги Василенко, вы проведете уютное утро, сможете высказать свои мысли и тревоги, задать волнующие вопросы», — сообщается в анонсе к мероприятию в группе «Женский бизнес-клуб 89» в социальной сети «ВКонтакте».

На психологическом сайте «B17.ru» размещена его анкета. В ней сообщается, что Ардышев имеет высшее психологическое образование и обладает навыком гипнотехник, с помощью которых он помогает избавиться от эмоционального выгорания.

До назначения советником председателя Заксобрания ЯНАО Ардышев был замдиректора департамента внутренней политики, советником губернатора, замглавы Ноябрьска и главой аппарата Заксобрания. По данным инсайдеров URA.RU, быстрая смена постов происходила из-за его неуживчивого характера.

Алексей Ардышев приглашает женщин на «завтрак»
Алексей Ардышев приглашает женщин на «завтрак»
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Бывший советник председателя Законодательного собрания ЯНАО Алексей Ардышев решил попробовать себя в роли женского психолога. Мероприятие с его участием анонсировано на странице ямальского женского клуба в социальной сети. «Дорогие дамы, мы приглашаем вас на новый формат встреч — „завтрак с психологом“. В компании профессиональных психологов, Алексея Ардышева и Ольги Василенко, вы проведете уютное утро, сможете высказать свои мысли и тревоги, задать волнующие вопросы», — сообщается в анонсе к мероприятию в группе «Женский бизнес-клуб 89» в социальной сети «ВКонтакте». На психологическом сайте «B17.ru» размещена его анкета. В ней сообщается, что Ардышев имеет высшее психологическое образование и обладает навыком гипнотехник, с помощью которых он помогает избавиться от эмоционального выгорания. До назначения советником председателя Заксобрания ЯНАО Ардышев был замдиректора департамента внутренней политики, советником губернатора, замглавы Ноябрьска и главой аппарата Заксобрания. По данным инсайдеров URA.RU, быстрая смена постов происходила из-за его неуживчивого характера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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