06 февраля 2024

В 2023 году в Пермском крае родился Ангел

© Служба новостей «URA.RU»
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Детская поликлиника. Курган, ребенок, мать и дитя, материнство, материнский капитал, новорожденный, детская поликлиника
В 2023 году родители выбирали необычные имена для своих детей Фото:

В 2023 году на территории Пермского края родился Ангел. Также пермяки назвали своих детей Цезарем и Эльбрусом.

«В 2023 году самыми необычными именами, которые родители дали своим детям стали Ангел, Цезарь и Эльбрус. Также в одной из семей появился Маркус», — сообщает perm.aif.ru со ссылкой на управление ЗАГС Пермского края.

Ранее URA.RU писало, что в январе семья Королевых из Пермского края назвала свою новорожденную дочь Россией. Необычное имя родители придумали еще до рождения девочки.

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В 2023 году на территории Пермского края родился Ангел. Также пермяки назвали своих детей Цезарем и Эльбрусом. «В 2023 году самыми необычными именами, которые родители дали своим детям стали Ангел, Цезарь и Эльбрус. Также в одной из семей появился Маркус», — сообщает perm.aif.ru со ссылкой на управление ЗАГС Пермского края. Ранее URA.RU писало, что в январе семья Королевых из Пермского края назвала свою новорожденную дочь Россией. Необычное имя родители придумали еще до рождения девочки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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