ВС РФ поразили заводы по производству украинских катеров и ракет

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Вооруженные силы РФ. stock, залп, пуск, ракета, искандер, выстрел, stock
Российские войска поразили предприятия украинского ВПК Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России поразили украинские предприятия по производству безэкипажных катеров, ракет и ракетных комплексов. Об этом сообщили в ходе брифинга Министерства обороны РФ.

«Сегодня утром <…> нанесен групповой удар <…> по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим производство безэкипажных катеров, береговых ракетных комплексов, ракет к реактивным системам залпового огня и взрывчатых веществ. <…> Все объекты поражены», — говорится в telegram-канале МО РФ. В военном ведомстве отметили, что удар был нанесен оружием большой дальности и морского базирования, а также беспилотниками.

Всего с начала СВО российской армии удалось уничтожить 569 самолетов, 265 вертолетов, 462 зенитных ракетных комплекса. Помимо этого, были поражены 1217 боевых машин реактивных систем залпового огня и другая военная техника украинской стороны.

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Вооруженные силы России поразили украинские предприятия по производству безэкипажных катеров, ракет и ракетных комплексов. Об этом сообщили в ходе брифинга Министерства обороны РФ. «Сегодня утром <…> нанесен групповой удар <…> по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим производство безэкипажных катеров, береговых ракетных комплексов, ракет к реактивным системам залпового огня и взрывчатых веществ. <…> Все объекты поражены», — говорится в telegram-канале МО РФ. В военном ведомстве отметили, что удар был нанесен оружием большой дальности и морского базирования, а также беспилотниками. Всего с начала СВО российской армии удалось уничтожить 569 самолетов, 265 вертолетов, 462 зенитных ракетных комплекса. Помимо этого, были поражены 1217 боевых машин реактивных систем залпового огня и другая военная техника украинской стороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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