ВС РФ поразили заводы по производству украинских катеров и ракет

Вооруженные силы России поразили украинские предприятия по производству безэкипажных катеров, ракет и ракетных комплексов. Об этом сообщили в ходе брифинга Министерства обороны РФ.
«Сегодня утром <…> нанесен групповой удар <…> по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим производство безэкипажных катеров, береговых ракетных комплексов, ракет к реактивным системам залпового огня и взрывчатых веществ. <…> Все объекты поражены», — говорится в telegram-канале МО РФ. В военном ведомстве отметили, что удар был нанесен оружием большой дальности и морского базирования, а также беспилотниками.
Всего с начала СВО российской армии удалось уничтожить 569 самолетов, 265 вертолетов, 462 зенитных ракетных комплекса. Помимо этого, были поражены 1217 боевых машин реактивных систем залпового огня и другая военная техника украинской стороны.
Вооруженные силы России поразили украинские предприятия по производству безэкипажных катеров, ракет и ракетных комплексов. Об этом сообщили в ходе брифинга Министерства обороны РФ. «Сегодня утром <…> нанесен групповой удар <…> по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим производство безэкипажных катеров, береговых ракетных комплексов, ракет к реактивным системам залпового огня и взрывчатых веществ. <…> Все объекты поражены», — говорится в telegram-канале МО РФ. В военном ведомстве отметили, что удар был нанесен оружием большой дальности и морского базирования, а также беспилотниками. Всего с начала СВО российской армии удалось уничтожить 569 самолетов, 265 вертолетов, 462 зенитных ракетных комплекса. Помимо этого, были поражены 1217 боевых машин реактивных систем залпового огня и другая военная техника украинской стороны.