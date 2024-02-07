В Тюмени снесут многоквартирные дома из-за КРТ

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Полярная. Тюмень
В числе зданий, которые могут появиться в указанном районе — многоэтажки, спортивные объекты, школа, детский сад Фото:

В Тюмени снесут жилые здания в районе Дома Обороны из-за комплексного развития территории (КРТ). Такая информация указана на сайте городской администрации.

«Принять решение о КРТ жилой застройки в районе улиц Комбинатская — Полярная — Полевая города Тюмени, площадью 2,87 га <…> Утвердить перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории жилой застройки в районе улиц Комбинатская — Полярная — Полевая города Тюмени, подлежащих комплексному развитию, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу», — указано в документации.

В числе зданий, которые могут появиться в указанном районе — многоэтажки, спортивные объекты, школа, детский сад. Также в границах улиц Комбинатская — Полярная — Полевая разрешается строить медицинские учреждения, а также объекты, предоставляющие коммунальные услуги.

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В Тюмени снесут жилые здания в районе Дома Обороны из-за комплексного развития территории (КРТ). Такая информация указана на сайте городской администрации. «Принять решение о КРТ жилой застройки в районе улиц Комбинатская — Полярная — Полевая города Тюмени, площадью 2,87 га <…> Утвердить перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории жилой застройки в районе улиц Комбинатская — Полярная — Полевая города Тюмени, подлежащих комплексному развитию, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу», — указано в документации. В числе зданий, которые могут появиться в указанном районе — многоэтажки, спортивные объекты, школа, детский сад. Также в границах улиц Комбинатская — Полярная — Полевая разрешается строить медицинские учреждения, а также объекты, предоставляющие коммунальные услуги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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