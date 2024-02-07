Тимофей Алтушкин начнет ездить на новом авто по городу, скорее всего, когда сойдет снег Фото предоставлено Тимофеем Алтушкиным

Бизнесмен Тимофей Алтушкин (сын главы РМК, мецената Игоря Алтушкина) показал новый автомобиль: эксклюзивный китайский электрокар GAC Aion Hyper SSR — вероятно, теперь самую быструю машину в Екатеринбурге. Алтушкин раскрыл URA.RU, что стоимость авто — около 22 миллионов рублей, и поделился кадрами.

Производить GAC Aion Hyper SSR, который может разогнаться до сотни километров меньше чем за две секунды, начали только в октябре 2023-го. «Я увидел тизер с презентации и ждал, когда первую партию — а это ручная сборка, количество автомобилей лимитировано — выпустят. И так получилось, что нам по работе нужны были китайские грузовые автомобили. И ребята (поставщики — прим. URA.RU) обратились: мы сможем найти и привезти любой китайский автомобиль. И я задачу поставил им, чтобы проверить. Когда они подтвердили, я принял решение: закажем», — рассказал бизнесмен.

Важная особенность электрокара — в облегченном за счет карбонового монокока кузове. При этом сам автомобиль весит почти две тонны. «А это очень много. Такую массу дают электроприводы и тяжелая батарея», — со знанием дела объяснил Алтушкин. В его личном автопарке уже есть BMW M8 и китайский электрокар бизнес-класса HiPhi Z.

На видео, которое Тимофей Алтушкин опубликовал в соцсетях, новенький GAC Aion Hyper SSR стоит в детейлинг-центре Autolab by RCС, аналогов которому на Урале нет. Алтушкин также развивает бренд спортивной одежды RCC Sport и занимается компанией «Саплайс», которая поставляет оборудование для «Русской медной компании».

Кузов электрокара выполнен из карбонового монокока Фото предоставлено Тимофеем Алтушкиным