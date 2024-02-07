Тимофей Алтушкин купил китайский электрокар — самую быструю машину Екатеринбурга. Фото, видео

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Тимофей Алтушкин начнет ездить на новом авто по городу, скорее всего, когда сойдет снег
Тимофей Алтушкин начнет ездить на новом авто по городу, скорее всего, когда сойдет снег

Бизнесмен Тимофей Алтушкин (сын главы РМК, мецената Игоря Алтушкина) показал новый автомобиль: эксклюзивный китайский электрокар GAC Aion Hyper SSR — вероятно, теперь самую быструю машину в Екатеринбурге. Алтушкин раскрыл URA.RU, что стоимость авто — около 22 миллионов рублей, и поделился кадрами.

Производить GAC Aion Hyper SSR, который может разогнаться до сотни километров меньше чем за две секунды, начали только в октябре 2023-го. «Я увидел тизер с презентации и ждал, когда первую партию — а это ручная сборка, количество автомобилей лимитировано — выпустят. И так получилось, что нам по работе нужны были китайские грузовые автомобили. И ребята (поставщики — прим. URA.RU) обратились: мы сможем найти и привезти любой китайский автомобиль. И я задачу поставил им, чтобы проверить. Когда они подтвердили, я принял решение: закажем», — рассказал бизнесмен.

Важная особенность электрокара — в облегченном за счет карбонового монокока кузове. При этом сам автомобиль весит почти две тонны. «А это очень много. Такую массу дают электроприводы и тяжелая батарея», — со знанием дела объяснил Алтушкин. В его личном автопарке уже есть BMW M8 и китайский электрокар бизнес-класса HiPhi Z.

На видео, которое Тимофей Алтушкин опубликовал в соцсетях, новенький GAC Aion Hyper SSR стоит в детейлинг-центре Autolab by RCС, аналогов которому на Урале нет. Алтушкин также развивает бренд спортивной одежды RCC Sport и занимается компанией «Саплайс», которая поставляет оборудование для «Русской медной компании».

Кузов электрокара выполнен из карбонового монокока
Кузов электрокара выполнен из карбонового монокока
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Бизнесмен Тимофей Алтушкин (сын главы РМК, мецената Игоря Алтушкина) показал новый автомобиль: эксклюзивный китайский электрокар GAC Aion Hyper SSR — вероятно, теперь самую быструю машину в Екатеринбурге. Алтушкин раскрыл URA.RU, что стоимость авто — около 22 миллионов рублей, и поделился кадрами. Производить GAC Aion Hyper SSR, который может разогнаться до сотни километров меньше чем за две секунды, начали только в октябре 2023-го. «Я увидел тизер с презентации и ждал, когда первую партию — а это ручная сборка, количество автомобилей лимитировано — выпустят. И так получилось, что нам по работе нужны были китайские грузовые автомобили. И ребята (поставщики — прим. URA.RU) обратились: мы сможем найти и привезти любой китайский автомобиль. И я задачу поставил им, чтобы проверить. Когда они подтвердили, я принял решение: закажем», — рассказал бизнесмен. Важная особенность электрокара — в облегченном за счет карбонового монокока кузове. При этом сам автомобиль весит почти две тонны. «А это очень много. Такую массу дают электроприводы и тяжелая батарея», — со знанием дела объяснил Алтушкин. В его личном автопарке уже есть BMW M8 и китайский электрокар бизнес-класса HiPhi Z. На видео, которое Тимофей Алтушкин опубликовал в соцсетях, новенький GAC Aion Hyper SSR стоит в детейлинг-центре Autolab by RCС, аналогов которому на Урале нет. Алтушкин также развивает бренд спортивной одежды RCC Sport и занимается компанией «Саплайс», которая поставляет оборудование для «Русской медной компании».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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