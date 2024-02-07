Сотрудницу курганского филиала «Почты России» подозревают в присвоении 800 тысяч

Сотрудницу «Почты России» будут судить за присвоение крупной суммы денег Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудницу одной из организаций в Белозерском округе подозревают в присвоении и растрате 800 тысяч рублей, принадлежащих компании. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области. По данным источника URA.RU, речь идет о руководителе районного отделения «Почты России».

«Установлено, что 38-летняя жительница Белозерского округа, являясь руководителем одной из организаций, в период с 2021 по 2023 годы присваивала принадлежащие учреждению товарно-материальные ценности. Сумма ущерба составила около 800 тысяч рублей», — говорится в сообщении полиции.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». На время следствия в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Злоумышленнице грозит наказание до шести лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что экс-главу стройуправления курганской мэрии признали виновным в растрате. Бывшего директора юргамышского МУП оштрафовали на 200 тысяч рублей.