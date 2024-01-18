Экс-директора стройуправления курганской мэрии признали виновным в растрате

В Курганской области суд оштрафовал бывшего директора МУП на 200 тысяч рублей

19 января 2024 в 13:55 Размер текста - 17 +

Курганский суд оштрафовал экс-директора МУП за растрату Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывшего директора МУП «Новомировское домоуправление Юргамышского муниципального округа» (Курганская область) суд признал виновным в растрате и вынес ему наказание в виде штрафа. Данные появились на сайте областной прокуратуры. «На основании представленных государственным обвинителем доказательств Юргамышский районный суд вынес приговор в отношении бывшего директора МУП „Новомировское домоуправление Юргамышского муниципального округа“. Он признан виновным по ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств)», — информирует пресс-служба ведомства. Мужчину оштрафовали на 200 тысяч и запретили ему на три года занимать должности на госслужбе. Приговор в законную силу не вступил. По данным источников URA.RU, суд рассмотрел дело Евгения Хлызова, который до работы в стройуправлении был в числе руководителей Юргамышского поссовета и Кипельского детского дома. Мужчина, будучи директором МУП, присвоил 50 тысяч рублей. Недостачу нашли в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Обвиняемый полностью возместил ущерб. Ранее URA.RU сообщало, что экс-заведующую отделением Курганского центра соцзащиты осудили за присвоение 265 тысяч рублей. Женщина собирала деньги за услуги инвалидам и пожилым людям, но не всегда сдавала их в кассу. С нее взыскали ущерб и оштрафовали на 200 тысяч. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывшего директора МУП «Новомировское домоуправление Юргамышского муниципального округа» (Курганская область) суд признал виновным в растрате и вынес ему наказание в виде штрафа. Данные появились на сайте областной прокуратуры. «На основании представленных государственным обвинителем доказательств Юргамышский районный суд вынес приговор в отношении бывшего директора МУП „Новомировское домоуправление Юргамышского муниципального округа“. Он признан виновным по ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств)», — информирует пресс-служба ведомства. Мужчину оштрафовали на 200 тысяч и запретили ему на три года занимать должности на госслужбе. Приговор в законную силу не вступил. По данным источников URA.RU, суд рассмотрел дело Евгения Хлызова, который до работы в стройуправлении был в числе руководителей Юргамышского поссовета и Кипельского детского дома. Мужчина, будучи директором МУП, присвоил 50 тысяч рублей. Недостачу нашли в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Обвиняемый полностью возместил ущерб. Ранее URA.RU сообщало, что экс-заведующую отделением Курганского центра соцзащиты осудили за присвоение 265 тысяч рублей. Женщина собирала деньги за услуги инвалидам и пожилым людям, но не всегда сдавала их в кассу. С нее взыскали ущерб и оштрафовали на 200 тысяч.