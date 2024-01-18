18 января 2024

Экс-директора стройуправления курганской мэрии признали виновным в растрате

В Курганской области суд оштрафовал бывшего директора МУП на 200 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Курганский суд оштрафовал экс-директора МУП за растрату Фото:

Бывшего директора МУП «Новомировское домоуправление Юргамышского муниципального округа» (Курганская область) суд признал виновным в растрате и вынес ему наказание в виде штрафа. Данные появились на сайте областной прокуратуры.

«На основании представленных государственным обвинителем доказательств Юргамышский районный суд вынес приговор в отношении бывшего директора МУП „Новомировское домоуправление Юргамышского муниципального округа“. Он признан виновным по ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств)», — информирует пресс-служба ведомства. Мужчину оштрафовали на 200 тысяч и запретили ему на три года занимать должности на госслужбе. Приговор в законную силу не вступил.

По данным источников URA.RU, суд рассмотрел дело Евгения Хлызова, который до работы в стройуправлении был в числе руководителей Юргамышского поссовета и Кипельского детского дома. Мужчина, будучи директором МУП, присвоил 50 тысяч рублей. Недостачу нашли в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Обвиняемый полностью возместил ущерб.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-заведующую отделением Курганского центра соцзащиты осудили за присвоение 265 тысяч рублей. Женщина собирала деньги за услуги инвалидам и пожилым людям, но не всегда сдавала их в кассу. С нее взыскали ущерб и оштрафовали на 200 тысяч.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывшего директора МУП «Новомировское домоуправление Юргамышского муниципального округа» (Курганская область) суд признал виновным в растрате и вынес ему наказание в виде штрафа. Данные появились на сайте областной прокуратуры. «На основании представленных государственным обвинителем доказательств Юргамышский районный суд вынес приговор в отношении бывшего директора МУП „Новомировское домоуправление Юргамышского муниципального округа“. Он признан виновным по ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств)», — информирует пресс-служба ведомства. Мужчину оштрафовали на 200 тысяч и запретили ему на три года занимать должности на госслужбе. Приговор в законную силу не вступил. По данным источников URA.RU, суд рассмотрел дело Евгения Хлызова, который до работы в стройуправлении был в числе руководителей Юргамышского поссовета и Кипельского детского дома. Мужчина, будучи директором МУП, присвоил 50 тысяч рублей. Недостачу нашли в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Обвиняемый полностью возместил ущерб. Ранее URA.RU сообщало, что экс-заведующую отделением Курганского центра соцзащиты осудили за присвоение 265 тысяч рублей. Женщина собирала деньги за услуги инвалидам и пожилым людям, но не всегда сдавала их в кассу. С нее взыскали ущерб и оштрафовали на 200 тысяч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...