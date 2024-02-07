МЧС по Свердловской области продлило штормовое предупреждение

В отдельных районах Свердловской области 8 февраля ожидается продолжение сильных снегопадов и метели. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
«По данным синоптиков, 8 февраля в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде снега», — пишет telegram-канал «МЧС Свердловской области». Спасатели призывают свердловчан быть бдительными в связи с образованием на дорогах гололедицы.
Штормовое предупреждение продолжается в Свердловской области с 7 февраля. Также о том, что в регион идут снегопады, ранее сообщал синоптик Алексей Пулин. Кроме того, по его данным, Свердловскую область ждет теплая погода.
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