МЧС по Свердловской области продлило штормовое предупреждение

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Спасатели второй день оповещают свердловчан о штормовом циклоне Фото:

В отдельных районах Свердловской области 8 февраля ожидается продолжение сильных снегопадов и метели. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

«По данным синоптиков, 8 февраля в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде снега», — пишет telegram-канал «МЧС Свердловской области». Спасатели призывают свердловчан быть бдительными в связи с образованием на дорогах гололедицы.

Штормовое предупреждение продолжается в Свердловской области с 7 февраля. Также о том, что в регион идут снегопады, ранее сообщал синоптик Алексей Пулин. Кроме того, по его данным, Свердловскую область ждет теплая погода.

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В отдельных районах Свердловской области 8 февраля ожидается продолжение сильных снегопадов и метели. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. «По данным синоптиков, 8 февраля в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде снега», — пишет telegram-канал «МЧС Свердловской области». Спасатели призывают свердловчан быть бдительными в связи с образованием на дорогах гололедицы. Штормовое предупреждение продолжается в Свердловской области с 7 февраля. Также о том, что в регион идут снегопады, ранее сообщал синоптик Алексей Пулин. Кроме того, по его данным, Свердловскую область ждет теплая погода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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