МЧС по Свердловской области продлило штормовое предупреждение

07 февраля 2024 в 16:02 Размер текста - 17 +

Спасатели второй день оповещают свердловчан о штормовом циклоне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В отдельных районах Свердловской области 8 февраля ожидается продолжение сильных снегопадов и метели. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. «По данным синоптиков, 8 февраля в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде снега», — пишет telegram-канал «МЧС Свердловской области». Спасатели призывают свердловчан быть бдительными в связи с образованием на дорогах гололедицы. Штормовое предупреждение продолжается в Свердловской области с 7 февраля. Также о том, что в регион идут снегопады, ранее сообщал синоптик Алексей Пулин. Кроме того, по его данным, Свердловскую область ждет теплая погода.

В отдельных районах Свердловской области 8 февраля ожидается продолжение сильных снегопадов и метели. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. «По данным синоптиков, 8 февраля в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде снега», — пишет telegram-канал «МЧС Свердловской области». Спасатели призывают свердловчан быть бдительными в связи с образованием на дорогах гололедицы. Штормовое предупреждение продолжается в Свердловской области с 7 февраля. Также о том, что в регион идут снегопады, ранее сообщал синоптик Алексей Пулин. Кроме того, по его данным, Свердловскую область ждет теплая погода.