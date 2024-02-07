Снегопады в Челябинской области прекратятся к выходным

В Челябинской области утихнут снегопады, но ударят морозы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Снегопады в Челябинской области прекратятся к ближайшим выходным. Уже в пятницу снег перестанет идти в Челябинске, в субботу осадков не ожидается по всему региону, сообщили синоптики Челябинского метеоцентра.

«В Челябинске осадки прекратятся уже в пятницу, 9 февраля. В области снегопада не будет к субботе, 10 февраля», — уточнили метеорологи.

По данным синоптиков, в регионе к выходным похолодает до 23 градусов мороза. Ветер сменится с южного на западный и утихнет до 3-8 метров в секунду.

ГИБДД России по Челябинской области с 6 февраля предупредила об опасности на дорогах из-за снегопадов. По прогнозу синоптиков, непогода продлится в регионе до 9 февраля.