Снегопады в Челябинской области прекратятся к выходным

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Снегопад. Челябинск, пешеход, зима, буран, вьюга, погода, непогода, снегопад, климат, февраль
В Челябинской области утихнут снегопады, но ударят морозы Фото:

Снегопады в Челябинской области прекратятся к ближайшим выходным. Уже в пятницу снег перестанет идти в Челябинске, в субботу осадков не ожидается по всему региону, сообщили синоптики Челябинского метеоцентра.

«В Челябинске осадки прекратятся уже в пятницу, 9 февраля. В области снегопада не будет к субботе, 10 февраля», — уточнили метеорологи.

По данным синоптиков, в регионе к выходным похолодает до 23 градусов мороза. Ветер сменится с южного на западный и утихнет до 3-8 метров в секунду.

ГИБДД России по Челябинской области с 6 февраля предупредила об опасности на дорогах из-за снегопадов. По прогнозу синоптиков, непогода продлится в регионе до 9 февраля.

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Снегопады в Челябинской области прекратятся к ближайшим выходным. Уже в пятницу снег перестанет идти в Челябинске, в субботу осадков не ожидается по всему региону, сообщили синоптики Челябинского метеоцентра. «В Челябинске осадки прекратятся уже в пятницу, 9 февраля. В области снегопада не будет к субботе, 10 февраля», — уточнили метеорологи. По данным синоптиков, в регионе к выходным похолодает до 23 градусов мороза. Ветер сменится с южного на западный и утихнет до 3-8 метров в секунду. ГИБДД России по Челябинской области с 6 февраля предупредила об опасности на дорогах из-за снегопадов. По прогнозу синоптиков, непогода продлится в регионе до 9 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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