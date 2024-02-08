В Тюмени засекретили уголовное дело с фигурантами из сферы культуры

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В СК отказались разглашать данные расследования, которое проводится после возбуждения уголовного дела Фото:

В Тюмени возбуждено уголовное дело, фигурантами в котором, предположительно, могут выступать лица из сферы культуры. О том, что в настоящее время ведется предварительное расследование, данные которого не разглашаются, URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

«Поступивший от вас запрос рассмотрен. В соответствии со статьей 161 УПК РФ запрашиваемая информация предоставлена быть не может», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

Так в ведомстве ответили на вопрос агентства о том, проводятся ли какие-либо проверки или расследования и возбуждены ли уголовные дела в отношении одного из учреждений культуры региона либо его должностных лиц. Статья, на которую СК ссылается в своем ответе, гласит о недопустимости разглашения данных предварительного следствия. А в соответствии с законодательством, оно является стадией уголовного процесса и следует лишь после возбуждения уголовного дела.

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В Тюмени возбуждено уголовное дело, фигурантами в котором, предположительно, могут выступать лица из сферы культуры. О том, что в настоящее время ведется предварительное расследование, данные которого не разглашаются, URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по региону. «Поступивший от вас запрос рассмотрен. В соответствии со статьей 161 УПК РФ запрашиваемая информация предоставлена быть не может», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области. Так в ведомстве ответили на вопрос агентства о том, проводятся ли какие-либо проверки или расследования и возбуждены ли уголовные дела в отношении одного из учреждений культуры региона либо его должностных лиц. Статья, на которую СК ссылается в своем ответе, гласит о недопустимости разглашения данных предварительного следствия. А в соответствии с законодательством, оно является стадией уголовного процесса и следует лишь после возбуждения уголовного дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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