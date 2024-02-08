В Тюмени засекретили уголовное дело с фигурантами из сферы культуры

08 февраля 2024 в 20:44 Размер текста - 17 +

В СК отказались разглашать данные расследования, которое проводится после возбуждения уголовного дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени возбуждено уголовное дело, фигурантами в котором, предположительно, могут выступать лица из сферы культуры. О том, что в настоящее время ведется предварительное расследование, данные которого не разглашаются, URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по региону. «Поступивший от вас запрос рассмотрен. В соответствии со статьей 161 УПК РФ запрашиваемая информация предоставлена быть не может», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области. Так в ведомстве ответили на вопрос агентства о том, проводятся ли какие-либо проверки или расследования и возбуждены ли уголовные дела в отношении одного из учреждений культуры региона либо его должностных лиц. Статья, на которую СК ссылается в своем ответе, гласит о недопустимости разглашения данных предварительного следствия. А в соответствии с законодательством, оно является стадией уголовного процесса и следует лишь после возбуждения уголовного дела.

В Тюмени возбуждено уголовное дело, фигурантами в котором, предположительно, могут выступать лица из сферы культуры. О том, что в настоящее время ведется предварительное расследование, данные которого не разглашаются, URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по региону. «Поступивший от вас запрос рассмотрен. В соответствии со статьей 161 УПК РФ запрашиваемая информация предоставлена быть не может», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области. Так в ведомстве ответили на вопрос агентства о том, проводятся ли какие-либо проверки или расследования и возбуждены ли уголовные дела в отношении одного из учреждений культуры региона либо его должностных лиц. Статья, на которую СК ссылается в своем ответе, гласит о недопустимости разглашения данных предварительного следствия. А в соответствии с законодательством, оно является стадией уголовного процесса и следует лишь после возбуждения уголовного дела.