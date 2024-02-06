06 февраля 2024

Тюменцы начали бронировать загородные дома для выпускных

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджи. Тюмень, коттедж, коттеджи, частный дом, кирпичный дом, дом
Загородные дома тюменцы предпочитают бронировать в черте горда Фото:

Жители Тюмени за полгода начали бронировать загородные коттеджи для проведения выпускных. Об этом сообщили владельцы частных домов, предоставляющие услуги аренды.

«Бронь на июнь уже открыта. Выпускники звонят, интересуются стоимостью. Как правило, сейчас бронировать выгоднее, цены ниже. Потом, ближе к сезону, стоимость вырастет и уже будет меньше вариантов», — рассказал владелец коттеджей под сдачу в Тюмени.

Чаще всего, как сообщает собеседник агентства, тюменцы бронируют дома в черте города, не дороже 20 — 30 тысяч рублей. Как замечает предприниматель, в мае уже не остается свободных домов для брони.

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Жители Тюмени за полгода начали бронировать загородные коттеджи для проведения выпускных. Об этом сообщили владельцы частных домов, предоставляющие услуги аренды. «Бронь на июнь уже открыта. Выпускники звонят, интересуются стоимостью. Как правило, сейчас бронировать выгоднее, цены ниже. Потом, ближе к сезону, стоимость вырастет и уже будет меньше вариантов», — рассказал владелец коттеджей под сдачу в Тюмени. Чаще всего, как сообщает собеседник агентства, тюменцы бронируют дома в черте города, не дороже 20 — 30 тысяч рублей. Как замечает предприниматель, в мае уже не остается свободных домов для брони.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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