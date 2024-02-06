06 февраля 2024

В Салехарде комиссия проинспектировала готовность к выборам. Видео

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Сбор доверенных лиц на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Москва, топ, звездочка, выборы 2024, выборы президента россии
Избирательные участки проверили на доступность для маломобильных граждан Фото:

Избирком проверил готовность участков для голосования к выборам президента России в Салехарде (ЯНАО). Особое внимание обратили на доступность помещений для маломобильных граждан.

«Проверили избирательные участки на доступность для маломобильных категорий граждан. С нами работали представители администрации Салехарда, департамента социальной защиты населения, общественники. Проверяем в первую очередь наличие пандусов, функциональность лифтов, тактильной разметки», — приводит слова председателя избиркома города Ивана Сыркова telegram-канал медиацентра «Салехард».

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор округа Дмитрий Артюхов поддержал решение президента России Владимира Путина идти на выборы главы государства, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. За его кандидатуру Артюхов оставил свою подпись.

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Избирком проверил готовность участков для голосования к выборам президента России в Салехарде (ЯНАО). Особое внимание обратили на доступность помещений для маломобильных граждан. «Проверили избирательные участки на доступность для маломобильных категорий граждан. С нами работали представители администрации Салехарда, департамента социальной защиты населения, общественники. Проверяем в первую очередь наличие пандусов, функциональность лифтов, тактильной разметки», — приводит слова председателя избиркома города Ивана Сыркова telegram-канал медиацентра «Салехард». Ранее URA.RU сообщало, что губернатор округа Дмитрий Артюхов поддержал решение президента России Владимира Путина идти на выборы главы государства, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. За его кандидатуру Артюхов оставил свою подпись.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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