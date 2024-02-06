Избирком проверил готовность участков для голосования к выборам президента России в Салехарде (ЯНАО). Особое внимание обратили на доступность помещений для маломобильных граждан.
«Проверили избирательные участки на доступность для маломобильных категорий граждан. С нами работали представители администрации Салехарда, департамента социальной защиты населения, общественники. Проверяем в первую очередь наличие пандусов, функциональность лифтов, тактильной разметки», — приводит слова председателя избиркома города Ивана Сыркова telegram-канал медиацентра «Салехард».
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор округа Дмитрий Артюхов поддержал решение президента России Владимира Путина идти на выборы главы государства, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. За его кандидатуру Артюхов оставил свою подпись.
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