Пермский оборонный завод «ОДК-СТАР» вдвое увеличит уставный капитал

07 февраля 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Совет акционеров предприятия принял решение о размещении дополнительных акций Фото: Анна Майорова © URA.RU Пермское оборонное предприятие «ОДК-СТАР» решило более чем вдвое увеличить уставный капитал. Сделано это будет путем размещения дополнительных акций завода в количестве 800 млн штук стоимостью 50 копеек каждая. Такое решение было принято на общем собрании акционеров предприятия. «Акционерное общество „ОДК-СТАР“. Решение общего собрания акционеров. Увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных обыкновенных акций. Количество — 800 млн штук. Способ размещения акций — закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций — АО „Объединенная двигателестроительная корпорация“», — сообщается на сайте Центра раскрытия информации. На сегодня уставный капитал предприятия составляет 324 млн рублей. Размещение дополнительных акций увеличит его более чем в два раза — до 724 млн рублей. Пермское АО «ОДК-СТАР», входящее в состав ОДК Ростеха, разрабатывает и выпускает системы автоматического управления для авиационных двигателей гражданских самолетов и вертолетов.

Пермское оборонное предприятие «ОДК-СТАР» решило более чем вдвое увеличить уставный капитал. Сделано это будет путем размещения дополнительных акций завода в количестве 800 млн штук стоимостью 50 копеек каждая. Такое решение было принято на общем собрании акционеров предприятия. «Акционерное общество „ОДК-СТАР“. Решение общего собрания акционеров. Увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных обыкновенных акций. Количество — 800 млн штук. Способ размещения акций — закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций — АО „Объединенная двигателестроительная корпорация“», — сообщается на сайте Центра раскрытия информации. На сегодня уставный капитал предприятия составляет 324 млн рублей. Размещение дополнительных акций увеличит его более чем в два раза — до 724 млн рублей. Пермское АО «ОДК-СТАР», входящее в состав ОДК Ростеха, разрабатывает и выпускает системы автоматического управления для авиационных двигателей гражданских самолетов и вертолетов.