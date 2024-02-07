Пермский оборонный завод «ОДК-СТАР» вдвое увеличит уставный капитал

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Инвестиции, хакеры. Екатеринбург, капитал, экономика, вклады, инвестиции, капиталовложения, вложения, деньги
Совет акционеров предприятия принял решение о размещении дополнительных акций Фото:

Пермское оборонное предприятие «ОДК-СТАР» решило более чем вдвое увеличить уставный капитал. Сделано это будет путем размещения дополнительных акций завода в количестве 800 млн штук стоимостью 50 копеек каждая. Такое решение было принято на общем собрании акционеров предприятия.

«Акционерное общество „ОДК-СТАР“. Решение общего собрания акционеров. Увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных обыкновенных акций. Количество — 800 млн штук. Способ размещения акций — закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций — АО „Объединенная двигателестроительная корпорация“», — сообщается на сайте Центра раскрытия информации.

На сегодня уставный капитал предприятия составляет 324 млн рублей. Размещение дополнительных акций увеличит его более чем в два раза — до 724 млн рублей. Пермское АО «ОДК-СТАР», входящее в состав ОДК Ростеха, разрабатывает и выпускает системы автоматического управления для авиационных двигателей гражданских самолетов и вертолетов.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермское оборонное предприятие «ОДК-СТАР» решило более чем вдвое увеличить уставный капитал. Сделано это будет путем размещения дополнительных акций завода в количестве 800 млн штук стоимостью 50 копеек каждая. Такое решение было принято на общем собрании акционеров предприятия. «Акционерное общество „ОДК-СТАР“. Решение общего собрания акционеров. Увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных обыкновенных акций. Количество — 800 млн штук. Способ размещения акций — закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций — АО „Объединенная двигателестроительная корпорация“», — сообщается на сайте Центра раскрытия информации. На сегодня уставный капитал предприятия составляет 324 млн рублей. Размещение дополнительных акций увеличит его более чем в два раза — до 724 млн рублей. Пермское АО «ОДК-СТАР», входящее в состав ОДК Ростеха, разрабатывает и выпускает системы автоматического управления для авиационных двигателей гражданских самолетов и вертолетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...