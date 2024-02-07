Челябинский депутат Егоров доставил гуманитарную помощь бойцам на СВО. Фото

07 февраля 2024 в 17:32 Размер текста - 17 +

Игорь Егоров помогает бойцам СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Законодательного собрания Челябинской области Игорь Егоров принял участие в очередной отправке гуманитарной помощи и технических средств в зону проведения специальной военной операции. Об этом 7 февраля URA.RU сообщили в пресс-службе ЗСО. «Доставили гуманитарный груз с товарищами из Челябинского регионального отделения межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов спецназа ГРУ. Проехали всю линию фронта от Луганской до Херсонской области, посетили 18 подшефных военных подразделений, передали нашим бойцам много технических средств: генераторы, автономные отопители, аптечки, маскировочные сети, и многое другое», — цитируют Егорова в пресс-службе. Егоров выразил благодарность за участие в сборе гуманитарной помощи общественному движению «Асбест — фронту!», благотворительному сообществу «Шьем нашим» — Челябинск, коммунистам Челябинского обкома КПРФ, представителям общественного движения «За новый социализм». Также депутат поблагодарил активистов общественных организаций: Союза советских офицеров, «Надежды России» и всех неравнодушных жителей региона. Депутат Игорь Егоров (справа) в зоне СВО Фото: пресс-служба ЗСО Депутат Доставил бойцам автономные отопители и другое необходимое оборудование Фото: пресс-служба ЗСО

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Игорь Егоров принял участие в очередной отправке гуманитарной помощи и технических средств в зону проведения специальной военной операции. Об этом 7 февраля URA.RU сообщили в пресс-службе ЗСО. «Доставили гуманитарный груз с товарищами из Челябинского регионального отделения межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов спецназа ГРУ. Проехали всю линию фронта от Луганской до Херсонской области, посетили 18 подшефных военных подразделений, передали нашим бойцам много технических средств: генераторы, автономные отопители, аптечки, маскировочные сети, и многое другое», — цитируют Егорова в пресс-службе. Егоров выразил благодарность за участие в сборе гуманитарной помощи общественному движению «Асбест — фронту!», благотворительному сообществу «Шьем нашим» — Челябинск, коммунистам Челябинского обкома КПРФ, представителям общественного движения «За новый социализм». Также депутат поблагодарил активистов общественных организаций: Союза советских офицеров, «Надежды России» и всех неравнодушных жителей региона.