Челябинский депутат Егоров доставил гуманитарную помощь бойцам на СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ЗСО. Челябинск, егоров игорь
Игорь Егоров помогает бойцам СВО Фото:

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Игорь Егоров принял участие в очередной отправке гуманитарной помощи и технических средств в зону проведения специальной военной операции. Об этом 7 февраля URA.RU сообщили в пресс-службе ЗСО.

«Доставили гуманитарный груз с товарищами из Челябинского регионального отделения межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов спецназа ГРУ. Проехали всю линию фронта от Луганской до Херсонской области, посетили 18 подшефных военных подразделений, передали нашим бойцам много технических средств: генераторы, автономные отопители, аптечки, маскировочные сети, и многое другое», — цитируют Егорова в пресс-службе.

Егоров выразил благодарность за участие в сборе гуманитарной помощи общественному движению «Асбест — фронту!», благотворительному сообществу «Шьем нашим» — Челябинск, коммунистам Челябинского обкома КПРФ, представителям общественного движения «За новый социализм». Также депутат поблагодарил активистов общественных организаций: Союза советских офицеров, «Надежды России» и всех неравнодушных жителей региона.

Депутат Игорь Егоров (справа) в зоне СВО
Депутат Игорь Егоров (справа) в зоне СВО
Фото:
Депутат Доставил бойцам автономные отопители и другое необходимое оборудование
Депутат Доставил бойцам автономные отопители и другое необходимое оборудование
Фото:

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Депутат Законодательного собрания Челябинской области Игорь Егоров принял участие в очередной отправке гуманитарной помощи и технических средств в зону проведения специальной военной операции. Об этом 7 февраля URA.RU сообщили в пресс-службе ЗСО. «Доставили гуманитарный груз с товарищами из Челябинского регионального отделения межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов спецназа ГРУ. Проехали всю линию фронта от Луганской до Херсонской области, посетили 18 подшефных военных подразделений, передали нашим бойцам много технических средств: генераторы, автономные отопители, аптечки, маскировочные сети, и многое другое», — цитируют Егорова в пресс-службе. Егоров выразил благодарность за участие в сборе гуманитарной помощи общественному движению «Асбест — фронту!», благотворительному сообществу «Шьем нашим» — Челябинск, коммунистам Челябинского обкома КПРФ, представителям общественного движения «За новый социализм». Также депутат поблагодарил активистов общественных организаций: Союза советских офицеров, «Надежды России» и всех неравнодушных жителей региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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