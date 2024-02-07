Пермский оборонный завод «ОДК-СТАР» вдвое увеличил прибыль

В 2023 году предприятие резко улучшило финансовые показатели Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пермское предприятие оборонно-промышленного комплекса АО «ОДК-СТАР» опубликовало аудиторское заключение о финансовой отчетности за 2023 год. Согласно документу, чистая прибыль завода увеличилась более чем в два раза, составив 89,7 млн рублей.

«Аудиторское заключение независимого аудитора о финансовой отчетности АО „ОДК-СТАР“ за 2023 год. Отчет о финансовых результатах. Выручка — 9,44 млрд рублей, чистая прибыль — 89,7 млн рублей», — сообщается в документе, опубликованном на сайте Центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). Годом ранее выручка предприятия составляла 7 млрд рублей, а чистая прибыль — 39,4 млн рублей.

В документе уточняется, что в 2023 году выручка предприятия от реализации новых агрегатов составила 4,8 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2022 годом почти на миллиард рублей. Выручка от реализации услуг по ремонту агрегатов повысилась на 400 млн рублей и составила 1,4 млрд рублей. Также завод более чем на 500 млн рублей увеличил выручку от реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. Ее объем в 2023 году составил 1,7 млрд рублей.

Пермское АО «ОДК-СТАР» входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха. Завод занимается разработкой и производством систем автоматического управления для авиационных двигателей гражданских самолетов и вертолетов.

Ранее URA.RU рассказывало, что на собрании акционеров АО «ОДК-СТАР» было принято решение об увеличении его уставного капитала. Это будет сделано путем размещения дополнительных акций в количестве 800 млн штук.