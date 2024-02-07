Ученые объяснили, чем опасен COVID-19 при беременности

Ученые Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания установили, что беременные хуже переносят COVID-19 в связи с нарушениями в иммунных клетках. Так, например, коронавирус может увеличить риск преждевременных родов. Об этом рассказала доктор биологических наук, профессор РАН Ирина Андриевская.
«Беременность— это особое состояние организма женщины, которое связано с изменениями в иммунной системе. Эти изменения усиливают восприимчивость беременной к инфекциям, в том числе и к коронавирусу», — рассказала Андриевская «Газете.Ru». По ее словам, СOVID-19 может увеличить риск преждевременных родов, преэклампсии (одно из самых опасных осложнений, которое характеризуется артериальной гипертензией), а также вызвать задержку роста плода. Кроме того, существуют вероятность заражения рожденного ребенка инфекцией.
То, как изменяются функциональные свойства клеток иммунной системы беременных и как это связано с развитием повреждения легких при COVID-19, узнали недавно. Как оказалось, у беременных с коронавирусом со средним объемом изменений легких значительно увеличилось количество нейтрофильных ловушек (волокон, которые служат одним из способов защиты от бактериальных инфекций) и сукцинатдегидрогеназы (фермента, участвующего в образовании клеточной энергии). В перспективе данные факторы могут помочь в разработке терапии.
Ученые Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания установили, что беременные хуже переносят COVID-19 в связи с нарушениями в иммунных клетках. Так, например, коронавирус может увеличить риск преждевременных родов. Об этом рассказала доктор биологических наук, профессор РАН Ирина Андриевская. «Беременность— это особое состояние организма женщины, которое связано с изменениями в иммунной системе. Эти изменения усиливают восприимчивость беременной к инфекциям, в том числе и к коронавирусу», — рассказала Андриевская «Газете.Ru». По ее словам, СOVID-19 может увеличить риск преждевременных родов, преэклампсии (одно из самых опасных осложнений, которое характеризуется артериальной гипертензией), а также вызвать задержку роста плода. Кроме того, существуют вероятность заражения рожденного ребенка инфекцией. То, как изменяются функциональные свойства клеток иммунной системы беременных и как это связано с развитием повреждения легких при COVID-19, узнали недавно. Как оказалось, у беременных с коронавирусом со средним объемом изменений легких значительно увеличилось количество нейтрофильных ловушек (волокон, которые служат одним из способов защиты от бактериальных инфекций) и сукцинатдегидрогеназы (фермента, участвующего в образовании клеточной энергии). В перспективе данные факторы могут помочь в разработке терапии.