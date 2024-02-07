Ученые объяснили, чем опасен COVID-19 при беременности

Профессор Андриевская: беременные переносят COVID-19 хуже
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Центр косметологии и пластической хирургии им Нудельмана. Екатеринбург, узи, беременность, обследование
Беременность связана с изменениями в иммунной системе Фото:

Ученые Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания установили, что беременные хуже переносят COVID-19 в связи с нарушениями в иммунных клетках. Так, например, коронавирус может увеличить риск преждевременных родов. Об этом рассказала доктор биологических наук, профессор РАН Ирина Андриевская.

«Беременность— это особое состояние организма женщины, которое связано с изменениями в иммунной системе. Эти изменения усиливают восприимчивость беременной к инфекциям, в том числе и к коронавирусу», — рассказала Андриевская «Газете.Ru». По ее словам, СOVID-19 может увеличить риск преждевременных родов, преэклампсии (одно из самых опасных осложнений, которое характеризуется артериальной гипертензией), а также вызвать задержку роста плода. Кроме того, существуют вероятность заражения рожденного ребенка инфекцией.

То, как изменяются функциональные свойства клеток иммунной системы беременных и как это связано с развитием повреждения легких при COVID-19, узнали недавно. Как оказалось, у беременных с коронавирусом со средним объемом изменений легких значительно увеличилось количество нейтрофильных ловушек (волокон, которые служат одним из способов защиты от бактериальных инфекций) и сукцинатдегидрогеназы (фермента, участвующего в образовании клеточной энергии). В перспективе данные факторы могут помочь в разработке терапии.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ученые Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания установили, что беременные хуже переносят COVID-19 в связи с нарушениями в иммунных клетках. Так, например, коронавирус может увеличить риск преждевременных родов. Об этом рассказала доктор биологических наук, профессор РАН Ирина Андриевская. «Беременность— это особое состояние организма женщины, которое связано с изменениями в иммунной системе. Эти изменения усиливают восприимчивость беременной к инфекциям, в том числе и к коронавирусу», — рассказала Андриевская «Газете.Ru». По ее словам, СOVID-19 может увеличить риск преждевременных родов, преэклампсии (одно из самых опасных осложнений, которое характеризуется артериальной гипертензией), а также вызвать задержку роста плода. Кроме того, существуют вероятность заражения рожденного ребенка инфекцией. То, как изменяются функциональные свойства клеток иммунной системы беременных и как это связано с развитием повреждения легких при COVID-19, узнали недавно. Как оказалось, у беременных с коронавирусом со средним объемом изменений легких значительно увеличилось количество нейтрофильных ловушек (волокон, которые служат одним из способов защиты от бактериальных инфекций) и сукцинатдегидрогеназы (фермента, участвующего в образовании клеточной энергии). В перспективе данные факторы могут помочь в разработке терапии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...