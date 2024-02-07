В мире Европа У Германии закончилась помощь для Украины 07 февраля 2024 в 18:55 Размер текста - 17 + В минобороны Германии сообщили, что производство достигло предела в помощи ВСУ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У Германии на данный момент нет возможности поставлять и производить для ВСУ боеприпасы. Об этом заявил представитель немецкого минобороны Арне Коллатц. «Я думаю, что в Германии все, что можно было сделать, уже исчерпано, в том числе и в контексте промышленности на данный момент», — заявил Коллатц на брифинге кабинета министров страны. По его словам, производство Германии находится на пределе возможного. Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер сообщил, что страна становится беднее, передает «Национальная служба новостей». Спикер министерства обороны Украины Илларион Павлюк сообщил, что страна в 2024 году получит оружие, которого еще не было, оно будет способно поражать логистические узлы. У Германии на данный момент нет возможности поставлять и производить для ВСУ боеприпасы. Об этом заявил представитель немецкого минобороны Арне Коллатц. «Я думаю, что в Германии все, что можно было сделать, уже исчерпано, в том числе и в контексте промышленности на данный момент», — заявил Коллатц на брифинге кабинета министров страны. По его словам, производство Германии находится на пределе возможного. Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер сообщил, что страна становится беднее, передает «Национальная служба новостей». Спикер министерства обороны Украины Илларион Павлюк сообщил, что страна в 2024 году получит оружие, которого еще не было, оно будет способно поражать логистические узлы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям