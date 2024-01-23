23 января 2024

В Киеве рассказали о новом оружии, которое получат в 2024 году

МО Украины: Киев в 2024 году получит оружие, которого еще не было
© Служба новостей «URA.RU»
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Украина в 2024 году получит оружие, которое им еще не предоставляли Фото:
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Украина в 2024 году получит оружие, которого еще не было, оно будет способно поражать логистические узлы. Об этом заявил спикер министерства обороны Украины Илларион Павлюк, однако, о каком именно оружии идет речь, он не уточнил

«Продуктивная встреча. Поддержка продолжается. Были важные заявления и обязательства. Она будет продолжаться и дальше. В этом году получим оружие, которого еще нет, и, которое поможет поражать логистические узлы», — передает его слова «Общественное» украинское телевидение. Также он добавил, что Киев получит большие пакеты помощи от ряда государств.

Ранее в США заявили, что не располагают средствами для военной помощи Киеву, поэтому продолжать поддерживать Украину будут только страны ЕС. Пресс-служба Минобороны Германии анонсировала поставку нового пакета помощи для ВСУ, а также анонсировало первую поставку военных вертолетов.

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Украина в 2024 году получит оружие, которого еще не было, оно будет способно поражать логистические узлы. Об этом заявил спикер министерства обороны Украины Илларион Павлюк, однако, о каком именно оружии идет речь, он не уточнил «Продуктивная встреча. Поддержка продолжается. Были важные заявления и обязательства. Она будет продолжаться и дальше. В этом году получим оружие, которого еще нет, и, которое поможет поражать логистические узлы», — передает его слова «Общественное» украинское телевидение. Также он добавил, что Киев получит большие пакеты помощи от ряда государств. Ранее в США заявили, что не располагают средствами для военной помощи Киеву, поэтому продолжать поддерживать Украину будут только страны ЕС. Пресс-служба Минобороны Германии анонсировала поставку нового пакета помощи для ВСУ, а также анонсировало первую поставку военных вертолетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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