Мэрия удмуртского города не смогла обанкротить пермского поставщика тепла

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Статуя Фемиды у краевого арбитражного суда. Пермь, фемида, правосудие
Решение принял Арбитражный суд Пермского края Фото:

Администрации Сарапула не удалось обанкротить поставщика тепла ООО «Губахинская энергетическая компания». Такое решение принял Арбитражный суд Пермского края.

«В удовлетворении заявления о несостоятельности „Губахинская энергетическая компания“ отказать», — следует из решения, которое опубликовано в картотеке суда. Причиной стало то, что энергокомпания погасила долг в 33,8 млн рублей. Оставшаяся часть задолженности признана несостоятельной.

ООО «Губахинская энергетическая компания» занимается электроэнергетикой и теплоснабжением. До 2017 года предприятие принадлежало «Т Плюс», позже перешло в собственность частных владельцев. Иск к ООО «ГЭК» был подан в ноябре 2023 года.

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Администрации Сарапула не удалось обанкротить поставщика тепла ООО «Губахинская энергетическая компания». Такое решение принял Арбитражный суд Пермского края. «В удовлетворении заявления о несостоятельности „Губахинская энергетическая компания“ отказать», — следует из решения, которое опубликовано в картотеке суда. Причиной стало то, что энергокомпания погасила долг в 33,8 млн рублей. Оставшаяся часть задолженности признана несостоятельной. ООО «Губахинская энергетическая компания» занимается электроэнергетикой и теплоснабжением. До 2017 года предприятие принадлежало «Т Плюс», позже перешло в собственность частных владельцев. Иск к ООО «ГЭК» был подан в ноябре 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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