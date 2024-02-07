Мэрия удмуртского города не смогла обанкротить пермского поставщика тепла

Администрации Сарапула не удалось обанкротить поставщика тепла ООО «Губахинская энергетическая компания». Такое решение принял Арбитражный суд Пермского края.
«В удовлетворении заявления о несостоятельности „Губахинская энергетическая компания“ отказать», — следует из решения, которое опубликовано в картотеке суда. Причиной стало то, что энергокомпания погасила долг в 33,8 млн рублей. Оставшаяся часть задолженности признана несостоятельной.
ООО «Губахинская энергетическая компания» занимается электроэнергетикой и теплоснабжением. До 2017 года предприятие принадлежало «Т Плюс», позже перешло в собственность частных владельцев. Иск к ООО «ГЭК» был подан в ноябре 2023 года.
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.