Армия и оружие Киев выпустил семь ракет по Белгородской области Минобороны РФ: ВСУ выпустили семь ракет «Вампир» по Белгородской области 07 февраля 2024 в 19:32 Размер текста - 17 + В Минобороны РФ сообщили, что система ПВО ликвидировала ракеты ВСУ Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область ВСУ выпустили семь ракет RM-70 «Вампир» по Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, российские силы с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили все украинские снаряды. «Около 16.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — сообщило Минобороны в telegram-канале. По информации ведомства, ВСУ использовали реактивную систему залпового огня RM-70 «Вампир». Российская система ПВО ликвидировала все ракеты над Белгородской областью. Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в области запущена сирена ракетной опасности. Он призвал жителей спрятаться в безопасных местах. Обновлено в 17:52 (по мск): В результате атаки на Белгородскую область пострадало два человека. Один мужчина получил баротравму, второй — осколочное ранение головы и контузию. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. ВСУ выпустили семь ракет RM-70 «Вампир» по Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, российские силы с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили все украинские снаряды. «Около 16.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — сообщило Минобороны в telegram-канале. По информации ведомства, ВСУ использовали реактивную систему залпового огня RM-70 «Вампир». Российская система ПВО ликвидировала все ракеты над Белгородской областью. Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в области запущена сирена ракетной опасности. Он призвал жителей спрятаться в безопасных местах. Обновлено в 17:52 (по мск): В результате атаки на Белгородскую область пострадало два человека. Один мужчина получил баротравму, второй — осколочное ранение головы и контузию. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям