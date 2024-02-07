Киев выпустил семь ракет по Белгородской области

ВСУ выпустили семь ракет RM-70 «Вампир» по Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, российские силы с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили все украинские снаряды.
«Около 16.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — сообщило Минобороны в telegram-канале. По информации ведомства, ВСУ использовали реактивную систему залпового огня RM-70 «Вампир». Российская система ПВО ликвидировала все ракеты над Белгородской областью.
Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в области запущена сирена ракетной опасности. Он призвал жителей спрятаться в безопасных местах.
Обновлено в 17:52 (по мск):
В результате атаки на Белгородскую область пострадало два человека. Один мужчина получил баротравму, второй — осколочное ранение головы и контузию. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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