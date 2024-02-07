Власти Сургута убрали ризотто и пасту карбонара из школьного меню

Вместо пасты и ризотто школьникам предложили биточки из индейки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Власти Сургута поменяли меню в городских школах и убрали из него такие блюда, как паста карбонара и ризотто, но добавили другие гастрономические новинки. Об этом URA.RU сообщили представители муниципального предприятия «Комбинат школьного питания» во время презентации нового меню родителям.

Каждые полгода в школах Сургута меняется меню с осенне-зимнего на весенне-летнее. В прошлом сезоне были две новинки — ризотто и паста карбонара. В новом — технологи комбината питания решили отказаться от итальянских блюд, предложив школьникам другое гастрономическое направление. «У нас появился люля-кебаб, у нас появились биточки из индейки с творогом, гречаники. Хотим, чтоб наши дети отдохнули от пасты карбонара, которая нашумела. Соответственно, внесли пока альтернативу», — сообщил технолог КШП Мария Корнева.

В департаменте образования администрации Сургута сообщили, что частая смена меню вызвана заботой о детях. «Меню у нас каждые полгода меняется в связи с тем, что меняются сезоны, и запрещено уже использовать осеннее меню. Часть продуктов, которые перенесли зимнее хранение, потеряли большинство витаминов. Поэтому технологи КШП предложили 15 новых блюд», — сообщила замдиректора департамента образования Сургута Лилия Соловей.

Ранее URA.RU сообщало, что школьников Сургута будут кормить ризотто и пастой карбонара. Весенне-летнее меню состояло из 27 блюд.