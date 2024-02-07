Власти Сургута убрали ризотто и пасту карбонара из школьного меню

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мастер-класс итальянской кухни от шеф-повара ресторана Dolce Vita Витторио Соверина. Екатеринбург, ризотто, еда
Вместо пасты и ризотто школьникам предложили биточки из индейки Фото:

Власти Сургута поменяли меню в городских школах и убрали из него такие блюда, как паста карбонара и ризотто, но добавили другие гастрономические новинки. Об этом URA.RU сообщили представители муниципального предприятия «Комбинат школьного питания» во время презентации нового меню родителям.

Каждые полгода в школах Сургута меняется меню с осенне-зимнего на весенне-летнее. В прошлом сезоне были две новинки — ризотто и паста карбонара. В новом — технологи комбината питания решили отказаться от итальянских блюд, предложив школьникам другое гастрономическое направление. «У нас появился люля-кебаб, у нас появились биточки из индейки с творогом, гречаники. Хотим, чтоб наши дети отдохнули от пасты карбонара, которая нашумела. Соответственно, внесли пока альтернативу», — сообщил технолог КШП Мария Корнева.

В департаменте образования администрации Сургута сообщили, что частая смена меню вызвана заботой о детях. «Меню у нас каждые полгода меняется в связи с тем, что меняются сезоны, и запрещено уже использовать осеннее меню. Часть продуктов, которые перенесли зимнее хранение, потеряли большинство витаминов. Поэтому технологи КШП предложили 15 новых блюд», — сообщила замдиректора департамента образования Сургута Лилия Соловей.

Ранее URA.RU сообщало, что школьников Сургута будут кормить ризотто и пастой карбонара. Весенне-летнее меню состояло из 27 блюд.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Сургута поменяли меню в городских школах и убрали из него такие блюда, как паста карбонара и ризотто, но добавили другие гастрономические новинки. Об этом URA.RU сообщили представители муниципального предприятия «Комбинат школьного питания» во время презентации нового меню родителям. Каждые полгода в школах Сургута меняется меню с осенне-зимнего на весенне-летнее. В прошлом сезоне были две новинки — ризотто и паста карбонара. В новом — технологи комбината питания решили отказаться от итальянских блюд, предложив школьникам другое гастрономическое направление. «У нас появился люля-кебаб, у нас появились биточки из индейки с творогом, гречаники. Хотим, чтоб наши дети отдохнули от пасты карбонара, которая нашумела. Соответственно, внесли пока альтернативу», — сообщил технолог КШП Мария Корнева. В департаменте образования администрации Сургута сообщили, что частая смена меню вызвана заботой о детях. «Меню у нас каждые полгода меняется в связи с тем, что меняются сезоны, и запрещено уже использовать осеннее меню. Часть продуктов, которые перенесли зимнее хранение, потеряли большинство витаминов. Поэтому технологи КШП предложили 15 новых блюд», — сообщила замдиректора департамента образования Сургута Лилия Соловей. Ранее URA.RU сообщало, что школьников Сургута будут кормить ризотто и пастой карбонара. Весенне-летнее меню состояло из 27 блюд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...