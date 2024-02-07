В Тюменской области пропал мужчина

Мужчина пропал в Тобольске 3 февраля Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) пропал Владимир Будалеев 1966 года рождения. Об этом сообщает официальный паблик поискового отряда «Белая сова — Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Там уточнили, что 3 февраля мужчина ушел из дома и не вернулся.

«Внимание! Пропал человек! Будалеев Владимир Васильевич, 1966 г. р. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Владимире Васильевиче, просим позвонить по телефонам: 02/102 полиция; +7 (3456) 25-23-70 — МО МВД России „Тобольский“; +7 932-32-39-911 — волонтеры ПО „Белая Сова — Тюмень“ или написать на почту poisksova@gmail.com», — указано в публикации поискового отряда «Белая сова».

На вид мужчине около 60 лет. Рост — 175 см, телосложение — худощавое. Был одет в черную куртку с бежевым мехом, черные шапку и ботинки. Из особых примет — татуировка на пальцах руки в виде даты и вопросительного знака.