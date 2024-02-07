Фигуристка Валиева рассказала, как в ее организм попал «допинг»

CAS дисквалифицировал Валиеву как взрослую спротсменку

07 февраля 2024 в 21:25 Размер текста - 17 +

Камилла Валиева не смогла доказать, что нарушила правила не специально Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва новость из сюжета Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине Запрещенное вещество попало в организм российской фигуристки Камиллы Валиевой через десерт, приготовленный ее дедушкой на доске, где он измельчал свои таблетки. Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал релиз по делу спортсменки. «Запрещенное вещество попало в ее (Камиллы Валиевой — прим. URA.RU) организм через употребление клубничного десерта, приготовленного ее дедушкой на разделочной доске, на которой он измельчал свои лекарства», — говорится в документе. Суд принял решение дисквалифицировать спортсменку как взрослую, так как она не смогла доказать, что нарушила правила не специально. Ранее стало известно, что парижская юридическая фирма Pinna Legal, которая защищает фигуристку Камилу Валиеву, рассматривает возможность подачи апелляции в Верховный суд Швейцарии на решение о ее дисквалификации. В допинг-пробе Валиевой, помимо триметазидина был обнаружен некий анаболик.

Запрещенное вещество попало в организм российской фигуристки Камиллы Валиевой через десерт, приготовленный ее дедушкой на доске, где он измельчал свои таблетки. Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал релиз по делу спортсменки. «Запрещенное вещество попало в ее (Камиллы Валиевой — прим. URA.RU) организм через употребление клубничного десерта, приготовленного ее дедушкой на разделочной доске, на которой он измельчал свои лекарства», — говорится в документе. Суд принял решение дисквалифицировать спортсменку как взрослую, так как она не смогла доказать, что нарушила правила не специально. Ранее стало известно, что парижская юридическая фирма Pinna Legal, которая защищает фигуристку Камилу Валиеву, рассматривает возможность подачи апелляции в Верховный суд Швейцарии на решение о ее дисквалификации. В допинг-пробе Валиевой, помимо триметазидина был обнаружен некий анаболик.