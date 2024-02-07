В Челябинске школьница выпала с 20-го этажа многоэтажки

07 февраля 2024 в 22:46 Размер текста - 17 +

Причина трагедии выясняется Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинске 15-летняя школьница выпала с 20-го этажа высотки в микрорайоне «Академ Riverside». По словам очевидцев, тело девушки нашли возле дома. Информацию об этом URA.RU подтвердил источник в правоохранительных органах. «Вечером выходила из подъезда и увидела тело девочки, на вид совсем маленькая. Подростка накрыли простыней, она разбилась насмерть. На месте работают сотрудники полиции», — рассказала URA.RU читательница. Источник сообщил URA.RU, что трагедия произошла под окнами дома № 97а на Университетской Набережной. Школьница была из благополучной семьи. В многоэтажке, в которой произошла трагедия, девочка не проживала. Возможно, она находилась у кого-то в гостях. Следствие выясняет причины произошедшего. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СКР по Челябинской области, ответ ожидается.

В Челябинске 15-летняя школьница выпала с 20-го этажа высотки в микрорайоне «Академ Riverside». По словам очевидцев, тело девушки нашли возле дома. Информацию об этом URA.RU подтвердил источник в правоохранительных органах. «Вечером выходила из подъезда и увидела тело девочки, на вид совсем маленькая. Подростка накрыли простыней, она разбилась насмерть. На месте работают сотрудники полиции», — рассказала URA.RU читательница. Источник сообщил URA.RU, что трагедия произошла под окнами дома № 97а на Университетской Набережной. Школьница была из благополучной семьи. В многоэтажке, в которой произошла трагедия, девочка не проживала. Возможно, она находилась у кого-то в гостях. Следствие выясняет причины произошедшего. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СКР по Челябинской области, ответ ожидается.