В Челябинске школьница выпала с 20-го этажа многоэтажки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новостройки. Екатеринбург, многоэтажка, балконы, окна, недвижимость, ипотека, жилье, новостройка
Причина трагедии выясняется Фото:

В Челябинске 15-летняя школьница выпала с 20-го этажа высотки в микрорайоне «Академ Riverside». По словам очевидцев, тело девушки нашли возле дома. Информацию об этом URA.RU подтвердил источник в правоохранительных органах.

«Вечером выходила из подъезда и увидела тело девочки, на вид совсем маленькая. Подростка накрыли простыней, она разбилась насмерть. На месте работают сотрудники полиции», — рассказала URA.RU читательница.

Источник сообщил URA.RU, что трагедия произошла под окнами дома № 97а на Университетской Набережной. Школьница была из благополучной семьи. В многоэтажке, в которой произошла трагедия, девочка не проживала. Возможно, она находилась у кого-то в гостях.

Следствие выясняет причины произошедшего. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СКР по Челябинской области, ответ ожидается.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 15-летняя школьница выпала с 20-го этажа высотки в микрорайоне «Академ Riverside». По словам очевидцев, тело девушки нашли возле дома. Информацию об этом URA.RU подтвердил источник в правоохранительных органах. «Вечером выходила из подъезда и увидела тело девочки, на вид совсем маленькая. Подростка накрыли простыней, она разбилась насмерть. На месте работают сотрудники полиции», — рассказала URA.RU читательница. Источник сообщил URA.RU, что трагедия произошла под окнами дома № 97а на Университетской Набережной. Школьница была из благополучной семьи. В многоэтажке, в которой произошла трагедия, девочка не проживала. Возможно, она находилась у кого-то в гостях. Следствие выясняет причины произошедшего. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СКР по Челябинской области, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...