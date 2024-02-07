В Екатеринбурге на улице Малышева 75 произошло разбойное нападение на Металлинвестбанк, сообщил читатель URA.RU. На месте заметили несколько машин полиции. Информацию подтвердил URA.RU пресс-секретарь Свердловского главка МВД Валерий Горелых.
«На финансовое учреждение незадолго до его закрытия было совершено нападение с предметом, похожим на пистолет. Сыщики опрашивают работников банка и жильцов близлежащего жилого сектора», — сказал полковник Горелых. Читатель URA.RU подчеркнул, что сотрудники полиции обнесли банк оградой.
По предварительной информации, никто из работников организации не пострадал. Добычей преступника стала сумма менее одного миллиона рублей. Расследование дела находится на контроле у руководства главка МВД региона.
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