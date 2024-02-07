У жителей ЯНАО вырос спрос на новые вездеходы

08 февраля 2024 в 00:09 Размер текста - 17 +

У жителей ЯНАО было зафиксировано 1348 вездеходов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ЯНАО на 317% увеличился интерес на новые вездеходы разных категорий. Новые колесные варианты транспорта показали рост спроса на 422,87%. Об этом сообщили специалисты платформы «Авито Авто». «Выяснилось, что на 317% увеличился спрос на новые вездеходы разных категорий (в ЯНАО — прим. URA.RU), при этом количество предложений на портале снизилось на 7%», — слова специалистов передает «Север-Пресс». На новые колесные варианты спрос вырос на 422,87%. При этом цена выросла незначительно и составила 530 тысяч рублей. По данным регионального Гостехнадзора, на 1 января в частной собственности у жителей округа находится 9879 единиц техники, из них 8531 — снегоход и 1348 — вездеходов. При этом Салехард лидирует по числу техники. Там зарегистрировано 1237 единиц. На втором и третьем месте стоят Новый Уренгой (1231) и Шурышкарский район (1137). В департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона сообщили, что в ЯНАО были закуплены новые вездеходы для нужд ямальских кочевников. Из 20 единиц техники — 16 уже распределены по пяти муниципалитетам округа. При этом часть техники будет использоваться для образовательных услуг.

В ЯНАО на 317% увеличился интерес на новые вездеходы разных категорий. Новые колесные варианты транспорта показали рост спроса на 422,87%. Об этом сообщили специалисты платформы «Авито Авто». «Выяснилось, что на 317% увеличился спрос на новые вездеходы разных категорий (в ЯНАО — прим. URA.RU), при этом количество предложений на портале снизилось на 7%», — слова специалистов передает «Север-Пресс». На новые колесные варианты спрос вырос на 422,87%. При этом цена выросла незначительно и составила 530 тысяч рублей. По данным регионального Гостехнадзора, на 1 января в частной собственности у жителей округа находится 9879 единиц техники, из них 8531 — снегоход и 1348 — вездеходов. При этом Салехард лидирует по числу техники. Там зарегистрировано 1237 единиц. На втором и третьем месте стоят Новый Уренгой (1231) и Шурышкарский район (1137). В департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона сообщили, что в ЯНАО были закуплены новые вездеходы для нужд ямальских кочевников. Из 20 единиц техники — 16 уже распределены по пяти муниципалитетам округа. При этом часть техники будет использоваться для образовательных услуг.